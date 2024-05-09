Последние дни Huracan: новый гибридный суперкар Lamborghini заменит культовый V10

Lamborghini завершает производство Huracan и готовит новый гибридный суперкар

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Lamborghini завершает производство Huracan, который будет заменен новым гибридным суперкаром во второй половине 2024 года. Этот автомобиль станет последним в линейке Volkswagen Group, оснащенным атмосферным двигателем V10, в то время как его преемник получит гибридный силовой агрегат на базе нового V8. Этот восьмицилиндровый двигатель разработан внутри компании и не заимствован у других брендов группы.

Фото: Wikipedia by Liam Walker is licensed under CC BY-SA 4.0

Система Plug-in Hybrid (PHEV) улучшит характеристики автомобиля благодаря активному распределению крутящего момента. По слухам, турбокомпрессоры нового V8 активируются после 7000 оборотов, обеспечивая до 10 000 об/мин. Модель будет иметь 8-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением и несколько увеличенный кузов для размещения гибридной системы.

Новое название суперкара пока не подтверждено, но предполагается, что это будет "Temerario". Lamborghini также планирует полностью электрифицировать свою линейку к 2028 году, выпустив первый электромобиль Lanzador и электрический внедорожник Urus второго поколения в 2029 году.