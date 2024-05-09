Как путешествовать по Таиланду в 2024: всё, что нужно знать российским туристам

Правила въезда в Таиланд для россиян в 2024

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиланд продолжает оставаться в числе предпочтительных направлений для отдыха среди российских туристов. В нашем обзоре мы расскажем, какие изменения произошли для россиян при посещении страны в 2024 году, а также обсудим основные правила пребывания.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Визовый режим

С начала мая текущего года россияне могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней. После прибытия в страну туристам ставят штамп с разрешением на 30 дней пребывания, который затем можно продлить еще на 30 дней. Для продления необходимо обратиться в иммиграционную службу с паспортом. Услуга платная, стоимость составляет около 1900 тайских бат (примерно 4780 рублей). Альтернативой является краткосрочный выезд из страны с последующим возвращением, что позволяет начать отсчет безвизового срока снова.

Заграничный паспорт

Необходимо убедиться, что срок действия заграничного паспорта покрывает весь период пребывания. Некоторые авиакомпании могут требовать, чтобы дата окончания паспорта была не менее чем через полгода после даты въезда в Таиланд.

Медицинская страховка

Хотя наличие страховки не является обязательным, стоит помнить о высокой стоимости медицинских услуг в Таиланде. Стоимость страхования на месяц варьируется от пяти до девяти тысяч рублей, что значительно дешевле, чем оплата лечения в случае необходимости.

Банковские карты

В Таиланде не принимают карты платежной системы "МИР" и карты VISA и MASTERCARD, выпущенные в России. Туристы могут использовать карты системы UNIONPAY или карты банков Белоруссии и Казахстана. Рекомендуется иметь при себе наличные в долларах или евро, так как обмен рублей может оказаться сложным и невыгодным.