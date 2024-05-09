Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возвращающиеся заморозки могут нанести серьёзный ущерб
Правила въезда в Таиланд для россиян в 2024
Эксперты "Ингосстраха" рассказали, зачем нужна страховка для пожилых туристов
Названы ключевые ошибки при сдаче квартиры в аренду
Названо время, когда лучше есть фрукты
Bentley заменит мотор W-12 на мощный гибридный V8
Весенний суп из молодой крапивы: подаём его со сваренным вкрутую яйцом и сметаной
Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт заявила, что снимет свой первый фильм в Латвии
Как девушке научиться отжиматься от пола? Ответила тренер
Как приучить кошку спать со своим хозяином: несколько действенных способов

Эксперты рассказали, как приучить кота спать с вами

1:00
Зоосфера » Кошки

Иногда кошка выбирает для ночного отдыха не своё обычное место, а иное, например, не ложится спать рядом с хозяином на кровать.

Эксперты рассказали, как приучить кота спать с вами
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Чтобы помочь вашему питомцу снова спать рядом с вами, важно проявить умеренное настойчивость и терпение.

Но сначала стоит разобраться, почему кошка перестала спать с вами. Возможно, ей стало неудобно или что-то начало её пугать.

В первую очередь, убедитесь, что кошке у вас уютно. Предложите ей мягкое место для сна, например, подушку или мягкую подстилку.

Затем, старайтесь проводить больше времени с кошкой днем, играйте с ней и уделяйте ей внимание, чтобы укрепить вашу связь.

Для обеспечения спокойной ночи создайте уютную атмосферу: выключите свет и телевизор и минимизируйте шум.

Наконец, разместите рядом с собой любимое место для отдыха кошки, чтобы она чувствовала себя в безопасности и защищённости.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Юморист Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Освобождение Часова Яра обрушит все планы Запада Дмитрий Плотников На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Как относятся к Русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Это идеальный цветок для создания красочных композиций
Это идеальный цветок для создания красочных композиций
Последние материалы
Правила въезда в Таиланд для россиян в 2024
Эксперты "Ингосстраха" рассказали, зачем нужна страховка для пожилых туристов
Названы ключевые ошибки при сдаче квартиры в аренду
Названо время, когда лучше есть фрукты
Эксперты рассказали, как приучить кота спать с вами
Bentley заменит мотор W-12 на мощный гибридный V8
Весенний суп из молодой крапивы: подаём его со сваренным вкрутую яйцом и сметаной
Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт заявила, что снимет свой первый фильм в Латвии
Как девушке научиться отжиматься от пола? Ответила тренер
Красивые губы: шесть естественных методов для восстановления розового оттенка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников