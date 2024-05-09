Как приучить кошку спать со своим хозяином: несколько действенных способов

Иногда кошка выбирает для ночного отдыха не своё обычное место, а иное, например, не ложится спать рядом с хозяином на кровать.
Чтобы помочь вашему питомцу снова спать рядом с вами, важно проявить умеренное настойчивость и терпение.
Но сначала стоит разобраться, почему кошка перестала спать с вами. Возможно, ей стало неудобно или что-то начало её пугать.
В первую очередь, убедитесь, что кошке у вас уютно. Предложите ей мягкое место для сна, например, подушку или мягкую подстилку.
Затем, старайтесь проводить больше времени с кошкой днем, играйте с ней и уделяйте ей внимание, чтобы укрепить вашу связь.
Для обеспечения спокойной ночи создайте уютную атмосферу: выключите свет и телевизор и минимизируйте шум.
Наконец, разместите рядом с собой любимое место для отдыха кошки, чтобы она чувствовала себя в безопасности и защищённости.
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