Как приучить кошку спать со своим хозяином: несколько действенных способов

Эксперты рассказали, как приучить кота спать с вами

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда кошка выбирает для ночного отдыха не своё обычное место, а иное, например, не ложится спать рядом с хозяином на кровать.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Чтобы помочь вашему питомцу снова спать рядом с вами, важно проявить умеренное настойчивость и терпение.

Но сначала стоит разобраться, почему кошка перестала спать с вами. Возможно, ей стало неудобно или что-то начало её пугать.

В первую очередь, убедитесь, что кошке у вас уютно. Предложите ей мягкое место для сна, например, подушку или мягкую подстилку.

Затем, старайтесь проводить больше времени с кошкой днем, играйте с ней и уделяйте ей внимание, чтобы укрепить вашу связь.

Для обеспечения спокойной ночи создайте уютную атмосферу: выключите свет и телевизор и минимизируйте шум.

Наконец, разместите рядом с собой любимое место для отдыха кошки, чтобы она чувствовала себя в безопасности и защищённости.