Пытается добыть электричество: для чего кошка трется о ваши ноги

Стало известно, почему кошки трутся о ноги

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — загадочные и непредсказуемые существа, вызывающие множество вопросов у людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот четыре причины, по которым кошка может тереться о человека и что это значит.

Маркировка территории: кошки — территориальные существа, и трение о человека может служить маркировке территории. Когда кошка трется о вас, она оставляет на вашей одежде или коже свой запах через феромоны. Это сигнал другим кошкам о том, что вы входите в их территорию, предостерегая других кошек быть настороже.

Выражение привязанности и признание вас частью "семьи": кошки могут тереться о человека, чтобы продемонстрировать свою привязанность и принятие вас как члена их "семьи". Это действие может быть способом выразить свою любовь и преданность, а также утешение, безопасность и взаимодействие, считая вас своим социальным партнером.

кошки могут тереться о человека, чтобы продемонстрировать свою привязанность и принятие вас как члена их "семьи". Это действие может быть способом выразить свою любовь и преданность, а также утешение, безопасность и взаимодействие, считая вас своим социальным партнером. Массаж и определение "безопасной зоны": кошки используют трение головой и щеками о людей как способ самомассажа. Это также может стимулировать их собственные масляные железы, обновляя шерсть и помечая "безопасную зону".

кошки используют трение головой и щеками о людей как способ самомассажа. Это также может стимулировать их собственные масляные железы, обновляя шерсть и помечая "безопасную зону". Запрос внимания и ласки: трение о человека может быть способом кошек привлечь внимание и запросить общение и физический контакт. Это одна из основных причин, по которым кошки ищут внимание и ласку.