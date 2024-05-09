Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минпромторг запускает систему маркировки для борьбы с подделками моторных масел
"Ренессанс Страхование": расходы россиян на вредные привычки выросли в 2024 году
Король Карл III отверг встречу с принцем Гарри и передал его роль принцу Уильяму
Только доступные компоненты: всё о садовом варе
Егор Бероев сравнил Олега Табакова и Олега Ефремова
40-минутная тренировка на беговой дорожке для ягодичных мышц
Новым избранником Стаси Милославской стал журналист Трифон Бебутов
Летние секреты красоты: трендовые оттенки помад
Почему в Швеции не разговаривают с незнакомцами
Пытается добыть электричество: для чего кошка трется о ваши ноги

Стало известно, почему кошки трутся о ноги

1:27
Зоосфера » Кошки

Кошки — загадочные и непредсказуемые существа, вызывающие множество вопросов у людей.

Стало известно, почему кошки трутся о ноги
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот четыре причины, по которым кошка может тереться о человека и что это значит.

Маркировка территории: кошки — территориальные существа, и трение о человека может служить маркировке территории. Когда кошка трется о вас, она оставляет на вашей одежде или коже свой запах через феромоны. Это сигнал другим кошкам о том, что вы входите в их территорию, предостерегая других кошек быть настороже.

  • Выражение привязанности и признание вас частью "семьи": кошки могут тереться о человека, чтобы продемонстрировать свою привязанность и принятие вас как члена их "семьи". Это действие может быть способом выразить свою любовь и преданность, а также утешение, безопасность и взаимодействие, считая вас своим социальным партнером.
  • Массаж и определение "безопасной зоны": кошки используют трение головой и щеками о людей как способ самомассажа. Это также может стимулировать их собственные масляные железы, обновляя шерсть и помечая "безопасную зону".
  • Запрос внимания и ласки: трение о человека может быть способом кошек привлечь внимание и запросить общение и физический контакт. Это одна из основных причин, по которым кошки ищут внимание и ласку.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Юморист Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Освобождение Часова Яра обрушит все планы Запада Дмитрий Плотников На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Как относятся к Русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накаченными
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накаченными
Последние материалы
Новым избранником Стаси Милославской стал журналист Трифон Бебутов
Летние секреты красоты: трендовые оттенки помад
Почему в Швеции не разговаривают с незнакомцами
АСВ: объём застрахованных вкладов вырос на 5,4% до 63,377 трлн рублей
Рецепт низкоуглеводного итальянского салата с гималайской солью
Мария Кравченко привезла дочь Викторию в "Диснейленд"
Стало известно, почему кошки трутся о ноги
Какой вид кофе лучше пить утром, а какой вечером
Lamborghini завершает производство Huracan и готовит новый гибридный суперкар
Рассказываем преимущества навоза для огорода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников