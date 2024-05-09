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Болят мышцы после тренировки? Вот лучшие способы ускорить восстановление мышц

Лучшие способы избавиться от болей после тренировки

3:22
Спорт

После тренировки ваше тело усердно работает над восстановлением поврежденных мышц. Способ, которым организм восстанавливается после повреждений, заключается в реакции заживления, которая возникает при воспалении. Это естественная и важная часть процесса, которую вы не хотите останавливать. Это также может вызвать боли.

Лучшие способы избавиться от болей после тренировки
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Воспалительный процесс протекает по своему естественному графику. Однако есть некоторые вещи, которые мы можем сделать, чтобы облегчить процесс и сделать его более эффективным.

1. Достаточное количество гидрата.

Во время тренировок мы теряем много жидкости и солей, известных как электролиты (натрий, калий, магний). Поэтому правильное увлажнение — как после тяжелой тренировки, так и просто регулярно в течение дня — важно для обеспечения ваших мышц всем необходимым для самостоятельного восстановления. Без достаточного увлажнения нарушится кровообращение, что замедлит поступление крови и кислорода к мышцам, чтобы помочь им восстановиться

2. Высыпайтесь.

Сон так важен, потому что именно во время сна наши клетки восстанавливаются. Не уделяя достаточного количества часов сну, вы лишаете свое тело возможности самоисцеления. Итак, если вы хотите быстрее восстанавливаться после тренировок, уделяйте в первую очередь 7 или более часов сна каждую ночь.

3. Заправляйтесь белками и углеводами.

Получение правильных питательных веществ — это один из способов либо облегчить, либо затруднить процесс восстановления. Белок и углеводы — это два основных макроэлемента, которые играют ключевую роль в восстановлении мышц.

4. Займитесь активным восстановлением.

Активным восстановлением может быть любое движение низкой интенсивности, которое вы выполняете в дни отдыха после интенсивных упражнений. Цель состоит в том, чтобы обеспечить поступление кислорода, углекислого газа и крови по всему телу, чтобы мышцы получали питательные вещества, необходимые им для восстановления. Активное восстановление должно быть очень низкоинтенсивным, циклическим и восстанавливающим силы.

5. Поролоновый ролик.

Скатывание на ролике — это вид пассивного восстановления, который поощряет организм и облегчает ему процесс заживления. Если делать это сразу после тренировки, это также может сигнализировать организму, что пора начинать восстановление.

6. Попробуйте массаж.

Массаж — это еще одна форма пассивного восстановления, которая может помочь расслабить тело и потенциально ускорить восстановление мышц. Пребывание в расслабленном состоянии, или парасимпатическом состоянии, необходимо для того, чтобы организм начал восстанавливаться. Трудно найти что-то более расслабляющее, чем массаж.

7. Искупайтесь в гидромассажной ванне или сауне.

Тепловая терапия с помощью горячей ванны или некоторого времени в сауне также может помочь ускорить восстановление поврежденных мышц за счет улучшения кровообращения.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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