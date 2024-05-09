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Советы и реальные истории "Ингосстраха": как правильно выбрать страховой полис для международных путешествий пожилых

Эксперты "Ингосстраха" рассказали, зачем нужна страховка для пожилых туристов

1:46
Страхование

В наши дни возраст не является барьером для активного образа жизни и международных путешествий для пожилых людей. Однако страховые компании "Ингосстрах" и "Балт Ассистанс" подчеркивают важность тщательного выбора страхового полиса. Важным аспектом при его оформлении является учет страховой суммы и возможность обострения хронических заболеваний.

Эксперты "Ингосстраха" рассказали, зачем нужна страховка для пожилых туристов
Фото: Openverse by carefulweb is licensed under CC BY-SA 2.0

Страховой полис обеспечивает получение высококачественной медицинской помощи в любой стране. Например, компания "Ингосстрах" помогла двум клиентам с аналогичными случаями в Израиле. Одна 82-летняя женщина пострадала от падения при визите к сыну: не заметив порог, она упала и сломала шейку бедра. Ее сын, вернувшись, вызвал ассистанс, который организовал транспортировку в клинику. Лечение, стоившее около 7 тысяч евро, было полностью покрыто полисом.

В другом случае 87-летняя женщина получила перелом, падая в темноте у дочери. Быстрое вмешательство "Балт Ассистанс" обеспечило ей необходимую операцию. Однако ее лечение усложнилось хроническим заболеванием, из-за чего расходы возросли до 35 тысяч евро. Застрахованный полис на сумму 50 тысяч евро с учетом хронических заболеваний покрыл все расходы.

В другом случае во Франции у 87-летнего мужчины диагностировали острую почечную недостаточность на фоне гипотериоза. Отсутствие своевременной терапии могло усугубить его состояние, но страховка от "Ингосстраха" покрыла лечение стоимостью 6 тысяч евро.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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