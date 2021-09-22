Число пострадавших при стрельбе в Перми возросло до 43 человек

По словам министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень, количество пострадавших при стрельбе в ПГНИУ возросло до 43 человек.

Глава областного минздрава отметила, что 12 студентов разместили в трёх стационарах Перми. Они находятся под круглосуточным наблюдением медиков. Остальные пострадавшие лечатся в домашних условиях.

Тяжёлое состояние сейчас только у одного пациента — Тимура Бекмансурова, который устроил смертельную стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского института.

Полицейский Константин Калинин ранил подозреваемого во время задержания, когда юноша пытался оказать сопротивление. Министр здравоохранения региона подчеркнула, что вчера вечером Бекмансурову ампутировали голень.

"Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии", — подчеркнула Крутень на заседании областного правительства.

Она добавила, что врачи также продолжают следить за студентами и педагогами, которые проходят амбулаторное лечение.