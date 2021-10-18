В школе под Пермью, где шестиклассник устроил стрельбу, отменили уроки

В Сарсинской среднеобразовательной школе под Пермью отменили все занятия. Сегодня, 18 октября, шестиклассник пришёл в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл стрельбу.

По предварительным данным, подростку удалось дважды выстрелить, находясь на территории школы.

К этому часу полицейские задержали мальчика. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят допросы и уточняют обстоятельства случившегося.

На странице в группе "Сарсинская средняя общеобразовательная школа имени А. М. Карпова" в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали пост о том, что все уроки отменяются в связи со стрельбой.

"Дорогие наши дети! Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике. О занятиях на завтра будет сообщено дополнительно", — говорится в записи.

Судя по фотографиями из соцсетей, подросток нанёс ущерб лишь материальному имуществу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.