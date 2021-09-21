Семерых пострадавших при стрельбе в Перми транспортируют в Москву

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, который накануне, 20 сентября, прибыл в Пермь на место трагедии, сообщил о том, что несколько студентов отправятся на дальнейшее лечение в столицу.

По его словам, московские врачи окажут необходимую помощь семерым пострадавшим во время стрельбы на территории Пермского государственного национального исследовательского института (ПГНИУ).

"Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи. Есть всё необходимое для того, чтобы пролёт прошёл нормально", — отметил Фальков.

В Минобрнауки РФ надеются, что лечение поможет пострадавшим и вскоре они смогут вернуться в Пермь, сообщается в Telegram-канале профильного ведомства.

Напомним, в организации смертельной стрельбы подозревается 18-летний Тимур Бекмансуров, который учился в ПГНИУ. Он напал на студентов и преподавателей вуза с оружием утром 20 сентября. По информации регионального Минздрава, 24 человека пострадали от его действий, ещё шесть скончались.

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