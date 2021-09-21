Власти Перми опубликовали список жертв Тимура Бекмансурова

По окончательным данным пермских властей, в результате нападения 18-летнего колумбайнера Тимура Бекмансурова на ПГНИУ погибли шесть человек. Ранены 28. Из девять — в тяжёлом состоянии.

Краевое минбезопасности опубликовало список жертв "пермского стрелка":

Известно, что 66-летняя врач-эндоскопист с 43-летним стажем Маргарита Энгауз в этот день оказалась в университете случайно — она сопровождала класс, в котором учился её внук, на экскурсию в ботанический сад ВУЗа.

По словам Игоря Лобанова, председателя пермского союза журналистов (его сын тоже был на этой экскурсии), второклассники спрятались от стрелка среди деревьев и по команде взрослых отключили мобильные телефоны. Среди детей пострадавших нет.

Напомним, 18-летний Тимур Бекмансуров утром 20 сентября подъехал к ПГНИУ на такси. Расплатившись за поездку, он направился в 8-ой корпус университета и открыл огонь на поражение по студентам.

Прибывшие первыми на место разыгравшейся трагедии сотрудники ДПС ранили стрелка и задержали. На текущий момент его уже прооперировали и готовятся перевести в обычную палату. На этаже, где лежит Бекмансуров, выставлен пост Росгвардии — правоохранители опасаются, что семьи убитых им людей устроят вендетту.