По окончательным данным пермских властей, в результате нападения 18-летнего колумбайнера Тимура Бекмансурова на ПГНИУ погибли шесть человек. Ранены 28. Из девять — в тяжёлом состоянии.
Краевое минбезопасности опубликовало список жертв "пермского стрелка":
По словам Игоря Лобанова, председателя пермского союза журналистов (его сын тоже был на этой экскурсии), второклассники спрятались от стрелка среди деревьев и по команде взрослых отключили мобильные телефоны. Среди детей пострадавших нет.
Напомним, 18-летний Тимур Бекмансуров утром 20 сентября подъехал к ПГНИУ на такси. Расплатившись за поездку, он направился в 8-ой корпус университета и открыл огонь на поражение по студентам.
Прибывшие первыми на место разыгравшейся трагедии сотрудники ДПС ранили стрелка и задержали. На текущий момент его уже прооперировали и готовятся перевести в обычную палату. На этаже, где лежит Бекмансуров, выставлен пост Росгвардии — правоохранители опасаются, что семьи убитых им людей устроят вендетту.
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Директор образовательного центра "Олимп" Елена Полуянова охарактеризовала пермского стрелка, который ранее учился владеть оружием в этом учреждении.