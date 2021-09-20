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Под прицел пермского стрелка чудом не попали второклассники

Общество

Оказалось, что младшие школьники в день трагедии в Перми должны были посетить Пермский университет с экскурсией. Дети оказались недалеко от места трагедии и чудом разминулись с вооружённым преступником Тимуром Бекмансуровым. Малышам даже пришлось лечь на землю, чтобы стрелок их не заметил. Погибла бабушка одного из второклассников, которая привела школьников на экскурсию. 

Под прицел пермского стрелка чудом не попали второклассники

В момент стрельбы в Пермский университет пришли второклассники.

Школьникам собирались показать ботанический сад. Ребят семи-восьми лет родители привели в высшее учебное заведение к десяти утра. Дети должны были пробыть в стенах вуза полтора часа.

Обстоятельства складывались так, что малыши должны были неминуемо встретиться со стрелком у фонтана — именно там, где шёл Тимур Бекмансуров, и примерно в то же время.

Об опасности, грозившей ребятишкам, рассказал пермский журналист и папа одного из детей Игорь Лобанов.

"По команде взрослых малыши залегли среди деревьев и выключили мобильники. Уже дома он с удовольствием показал, как они ползли по земле. Потом переоделся "в спецназ" и гонял по всей квартире террористов. А я ведь ещё, проходя туда-обратно через университетский КПП, который расположен со стороны вокзала, с некоторым удивлением отметил для себя присутствие в будке охранника. Вроде бы раньше здесь никогда никто не дежурил. Вот, думаю, сидит, пялится в мониторы видеонаблюдения — и это хорошо, правильно”, — цитирует слова Лобанова Telegram-канал "Осторожно, новости".

Детей сопровождала бабушка одного из детей. Это 66-летняя Маргарита Энгаус, эндоскопист по профессии. Её застрелил Тимур Бекмансуров.

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Трагедия в Перми: полиция и медики работают на месте стрельбы | ТНВ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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