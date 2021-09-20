Под прицел пермского стрелка чудом не попали второклассники

Оказалось, что младшие школьники в день трагедии в Перми должны были посетить Пермский университет с экскурсией. Дети оказались недалеко от места трагедии и чудом разминулись с вооружённым преступником Тимуром Бекмансуровым. Малышам даже пришлось лечь на землю, чтобы стрелок их не заметил. Погибла бабушка одного из второклассников, которая привела школьников на экскурсию.

В момент стрельбы в Пермский университет пришли второклассники.

Школьникам собирались показать ботанический сад. Ребят семи-восьми лет родители привели в высшее учебное заведение к десяти утра. Дети должны были пробыть в стенах вуза полтора часа.

Обстоятельства складывались так, что малыши должны были неминуемо встретиться со стрелком у фонтана — именно там, где шёл Тимур Бекмансуров, и примерно в то же время.

Об опасности, грозившей ребятишкам, рассказал пермский журналист и папа одного из детей Игорь Лобанов.

"По команде взрослых малыши залегли среди деревьев и выключили мобильники. Уже дома он с удовольствием показал, как они ползли по земле. Потом переоделся "в спецназ" и гонял по всей квартире террористов. А я ведь ещё, проходя туда-обратно через университетский КПП, который расположен со стороны вокзала, с некоторым удивлением отметил для себя присутствие в будке охранника. Вроде бы раньше здесь никогда никто не дежурил. Вот, думаю, сидит, пялится в мониторы видеонаблюдения — и это хорошо, правильно”, — цитирует слова Лобанова Telegram-канал "Осторожно, новости".

Детей сопровождала бабушка одного из детей. Это 66-летняя Маргарита Энгаус, эндоскопист по профессии. Её застрелил Тимур Бекмансуров.

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