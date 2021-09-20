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Пермский стрелок приходит в себя после операции

Происшествия

Студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, который совершил вооружённое нападение на Пермский университет, пришел в сознание после операции. Сейчас 18-летний пациент постепенно отходит от наркоза.

Пермский стрелок приходит в себя после операции

По данным издания Baza, сейчас Бекмансуров подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Он уже очнулся и слышит, что происходит вокруг, а также реагирует на слова врачей.

Пермский стрелок поступил в медучреждение в тяжёлом состоянии с огнестрельными ранениями конечностей, живота и груди. В настоящее время он лежит в реанимации, но уже этим вечером его могут перевести в обычную палату.

В больнице дежурят полицейские, которые не допускают никого к Бекмансурову.

Ранее сотрудник ДПС Константин Калинин рассказал подробности задержания пермского стрелка, который в результате нападения на университет застрелил восемь человек и ранил более 20 студентов.

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Автор: Игорь Рябов
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