В соцсетях очевидцы сообщают о стрельбе на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Есть погибшие и раненые.
Как сообщили в пресс-службе вуза, неизвестный стрелял из травматического оружия. Часть студентов и преподавателей успели закрыться в аудиториях. По предварительной информации, один человек пострадал, сейчас он находится в сознании и получает медицинскую помощь. По данным канала 112, скончались три человека.
Пользователи социальных сетей просят студентов и педагогов оставаться в аудитории или при возможности покинуть территорию кампуса. Официальных данных о ЧП в Перми пока нет, сведения уточняются.
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