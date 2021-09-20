Неизвестный открыл стрельбу в Пермском университете, есть погибшие и раненые

В соцсетях очевидцы сообщают о стрельбе на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Есть погибшие и раненые.

Как сообщили в пресс-службе вуза, неизвестный стрелял из травматического оружия. Часть студентов и преподавателей успели закрыться в аудиториях. По предварительной информации, один человек пострадал, сейчас он находится в сознании и получает медицинскую помощь. По данным канала 112, скончались три человека.

Полицейские считают, что стрелок мог забаррикадироваться внутри здания Пермского государственного университета. Сейчас оперативники оцепили всю территорию.

Пользователи социальных сетей просят студентов и педагогов оставаться в аудитории или при возможности покинуть территорию кампуса. Официальных данных о ЧП в Перми пока нет, сведения уточняются.

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