Таксист рассказал про пермского стрелка, которого вез к университету

Пермский стрелок добрался до места преступления на такси. Водитель рассказал изданию Mash о странном пассажире, который оставил ему 60 рублей чаевых.

Таксист охарактеризовал молодого человека, как странного. На голове у парня была балаклава, но водитель не придал этому значения, потому что привык к необычно выглядящей молодежи.

Тимур Бекмансуров был с сумкой, которую таксист предложил положить в багажник, но молодой человек отказался и взял ее в салон автомобиля. Тогда водитель не знал, что в этой сумке находится ружье, из которого потом будут убиты восемь студентов и ранены более 20 человек. На всем протяжении поездки пермский стрелок ничего не говорил, а в конце пути попросил высадить его на остановке.

Позже таксист узнал, кем был его пассажир. Тем же утром автомобиль остановили правоохранители и задержали водителя вместе со случайным пассажиром. Когда силовики убедились, что задержанные не являются сообщниками Бекмансурова, то обоих отпустили.

Ранее сообщалось, что Бекмансуров пришел в себя после операции. При попытке задержания он оказал сопротивление и был ранен сотрудником ДПС Константином Калининым.