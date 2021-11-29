Китаянка спрыгнула с теплохода, чтобы устроиться на работу в России

Жительницу Китая обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ. Гражданка КНР спрыгнула с теплохода во время водной прогулки, чтобы доплыть по Амуру из Хэйхэ до Благовещенска.

Как сообщили в прокуратуре Приамурья, 23-летняя девушка из Китая планировала устроиться на работу в России. За пересечение госграницы без надлежащих документов ей грозит до двух лет лишения свободы.

"Летом 2021 года в дневное время гражданка КНР приобрела билет на теплоход и совершила прогулочный рейс, где визуально определила максимальное место приближения к российскому берегу. В тот же день она вновь купила билет на судно и спрыгнула в реку", — прокомментировали в профильном ведомстве.

Китаянка пересекла границу, проходящую по линии главного фарватера реки Амур. Пограничники заметили её и задержали.

Уголовное дело рассмотрят в Благовещенском городском суде.

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