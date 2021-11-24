Алексей Навальный подал четвёртый иск к колонии № 2 Владимирской области

В картотеке Петушинского районного суда появились данные о четвёртом иске Алексея Навального к исправительной колонии № 2 Владимирской области.

Дело отнесли к категории "Прочие" (об оспаривании решений или действий должностных лиц). При этом содержание иска не отражено на сайте ведомства.

Истцом является заключённый Навальный, в качестве представителя зарегистрирован Вадим Кобзев. Административным ответчиком выступает ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.

Собеседование по этому делу назначили на 9 декабря 2021 года.

Ранее в суде рассмотрели уже три иска, поданных Навальным. Он пытался оспорить постановку на учёт как склонного к побегу, а также цензуру получаемых им газет и невыдачу книжных изданий в исправительной колонии № 2. Два последних производства прекратили из-за отказа от них истца. Оспаривать склонность к побегу тоже не стали.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.