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Алексей Навальный подал четвёртый иск к колонии № 2 Владимирской области

Происшествия

В картотеке Петушинского районного суда появились данные о четвёртом иске Алексея Навального к исправительной колонии № 2 Владимирской области.

Алексей Навальный подал четвёртый иск к колонии № 2 Владимирской области

Дело отнесли к категории "Прочие" (об оспаривании решений или действий должностных лиц). При этом содержание иска не отражено на сайте ведомства.

Истцом является заключённый Навальный, в качестве представителя зарегистрирован Вадим Кобзев. Административным ответчиком выступает ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.

  • Собеседование по этому делу назначили на 9 декабря 2021 года.

Ранее в суде рассмотрели уже три иска, поданных Навальным. Он пытался оспорить постановку на учёт как склонного к побегу, а также цензуру получаемых им газет и невыдачу книжных изданий в исправительной колонии № 2. Два последних производства прекратили из-за отказа от них истца. Оспаривать склонность к побегу тоже не стали.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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