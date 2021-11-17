Телеведущая и танцовщица Кристина Асмаловская могла заразиться коронавирусом в больнице, куда её положили с другим диагнозом. После выписки ей стало хуже, заявила Татьяна Черняева, ведущая программы "АБВГДейка".
Коллега Асмаловской рассказала Телеканалу "360", что телеведущая "слабо себя чувствовала по другим болезням", поэтому она легла в больницу, но через некоторое время после выхода её состояние ухудшилось.
Черняева предположила, что Асмаловскую могли заразить в медицинском учреждении.
"Ей стало трудно дышать, вызвали скорую, у неё было поражено 25%. Её забрали с подозрением на коронавирус, она уже стала задыхаться. В последнюю неделю она была в реанимации на ИВЛ, в реанимации она скончалась", — сообщила Черняева.
Она также подтвердила информацию о том, что Асмаловская не проходила вакцинацию. Однако ведущая добавила, что противником прививок она не была, просто не успела.
Ранее стало известно, что Асмаловская скончалась на 42-ом году жизни от коронавирусной инфекции.
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