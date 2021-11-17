От коронавируса умерла российская телеведущая Кристина Асмаловская

Танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская скончалась на 42-м году жизни. Как сообщила коллега звезды, ведущая программы "АБВГДейка" Татьяна Черняева, женщина умерла от коронавируса.

"В "АБВГДейке" печаль…. Сегодня ушла из жизни Кристина Асмаловская… Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Её любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли её авторитету, такту, доброте…, — написала Черняева в своём аккаунте Facebook.

Как отметила коллега, Кристина Асмаловская была не привита от коронавируса.

Ранее Pravda.Ru писала о моcквичке, которая специально заразилась COVID-19 и скончалась. Жительница Москвы осознанно пошла на контакт с заражёнными коронавирусом и привела к больным своих детей. Итогом для "гостей" стала смерть матери, её младшая дочь попала в реанимацию. По сообщению родных женщины, она считала, что если переболеть вирусом при заражении от "лёгких" больных, то болезнь пройдёт без осложнений.

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