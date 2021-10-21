Москвичка специально заразила всю семью COVID-19 и умерла

В Сети появилась информация о том, что жительница Москвы специально пошла на контакт с заражёнными коронавирусом и привела к больным детей. Итогом "гостей" стала смерть москвички, её младшая дочь в реанимации. Об этом на своей странице в Facebook заявил медицинский директор клиники "Семейная" Павел Бранд.

Врач опубликовал в соцсетях пост с перепиской своего коллеги и его одноклассницы. Исходя из сообщений ясно, что у 42-летней москвички "созрел план" как легко переболеть коронавирусом. Она отправилась в гости к больным COVID-19 и "прихватила" с собой двух дочерей.

В итоге заболела вся семья.

Младшая дочь, девятилетняя девочка, попала в реанимацию, другая дочь и муж перенесли коронавирус дома в лёгкой форме.

Сама же женщина скончалась. По сообщению знакомых семьи, она долго не обращалась к врачам и "запустила" болезнь.

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