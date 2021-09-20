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Семьи погибших в результате стрельбы в пермском вузе получат по 1 млн рублей

Происшествия

Власти Прикамья назвали суммы выплат семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Семьи погибших в результате стрельбы в пермском вузе получат по 1 млн рублей

По информации пресс-службы главы региона, семьи погибших из-за ЧП в ПГНИУ получат по 1 млн рублей. Раненым в результате стрельбы выплатят по 500 тысяч рублей, получившим травмы — по 100 тысяч рублей.

Деньги на эти цели направят из резервного фонда правительства Пермского края.

Сообщается также, что на базе Пермского краевого фонда социальной поддержки населения открыт сбор пожертвований для пострадавших из-за происшествия в вузе.

Напомним, 20 сентября в ПГНИУ один из студентов первого курса открыл стрельбу из охотничьего ружья. В результате инцидента, по данным Минздрава РФ, погибли шесть человек, 24 пострадали, у 19 из них — огнестрельные ранения. СКР сообщает о 28 обратившихся за медпомощью после ЧП в вузе.

Подозреваемый в стрельбе оказал сопротивление при задержании, был ранен и доставлен в больницу.

По факту случившегося в пермском университете завели уголовное дело по статье "Убийство". Расследовать его поручили сотрудникам Центрального аппарата СКР.

В связи со стрельбой в ПГНИУ во всех учебных заведениях Пермского края отменили занятия. Вторник, 21 сентября, объявили Днём траура в Прикамье.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова
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