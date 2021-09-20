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Минздрав заявил о шести погибших и 24 пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Шесть человек погибли в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщает пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на оперативные данные Федерального центра медицины катастроф.

Минздрав заявил о шести погибших и 24 пострадавших при стрельбе в пермском вузе

"В результате инцидента в Пермском госуниверситете, 6 человек погибло, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 — с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении.

Ранее СКР сообщил о восьми погибших и 28 пострадавших в результате ЧП в ПГНИУ.

Напомним, утром 20 сентября в пермском университете студент-первокурсник открыл стрельбу из охотничьего ружья. Затем он оказал сопротивление прибывшим на место происшествия полицейским, был ранен и задержан.

В связи с инцидентом в ПГНИУ следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Его расследуют сотрудники Центрального аппарата СКР.

Из-за стрельбы в пермском вузе во всех учебных заведениях Прикамья отменили занятия. 21 сентября объявлен днём траура в пермском крае.

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