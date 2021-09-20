"Вся охрана в университете — иллюзия": очевидец о стрельбе в пермском вузе

Один из очевидцев стрельбы в Пермском государственном университете рассказал, что охранники, ответственные за безопасность в вузе, хоть и были приставлены к каждому входу в здание учреждения, но были не вооружены.

"Вся охрана в университете — иллюзия, особенно турникеты. А стрелок был первокурсником, у него был пропуск, но, как вы понимаете, ему он и не нужен был. Он просто расстрелял охранника и зашел на территорию вуза. Там начал стрельбу, дальше прорвался в восьмой корпус — он центральный", — цитирует слова очевидца Алексея Телеканал "360".

По словам очевидца, все, что смогла сделать охрана — это позвонить в полицию. Алексей в момент нападения на вуз подходил к зданию, но внутрь его не пустили другие студенты, Он отметил, что у входа были видны следы крови и выстрелов.

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