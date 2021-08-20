В Тюмени ищут серийного убийцу-педофила, от которого уже пострадали девять детей

В Тюмени правоохранительные органы рассматривают ключевую версию о серийном убийце, который оставил расчленённое тело пропавшей 30 июня девятилетней девочки Анастасии Муравьёвой возле автозаправки. За 20 лет в городе исчезли девять детей. Предположительно, они стали жертвами одного маньяка.

Пропавшие тюменские дети

По данным источника, пропало девять детей, три тела нашли. Специалисты сказали, что жертв долго удерживали в каком-то месте, а затем душили. Следователи отметили этот почерк, взялись за проверку похожих преступлений. К делу "тюменского маньяка" присоединился Евгений Карчевский, который посадил за решётку "ангарского маньяка" Михаила Попкова. Дети пропадали с 1997 года.

Что случилось с Настей

Убийца заклеил ей рот скотчем и связал руки проводом, надругался. Части тела нашли в пакете на Лесобазе. Тюменский криминалист и профайлер Дмитрий Кирюхин предположил, что мужчина был знаком с Настей и её отцом, хорошо знал местность.

Также существует версия, что убийца школьницы — сосед.

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