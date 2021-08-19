В Тюмени нашли расчленённое тело пропавшей в июне девочки

В Тюмени обнаружили тело девятилетней Анастасии Муравьёвой, которая пропала 30 июня на Лесобазе.

Мёртвую девочку нашли возле автозаправочной станции на Домостроителей. Сейчас место изучают следователи и криминалисты. Анонимные источники сообщают, что тело — расчленённое.

Анастасию Муравьёву ушла из дома и не вернулась. Её разыскивала полтора месяца практически вся Тюмень: волонтёры, соседи, правоохранители. Пятого июля обнаружили телефон девочки. Последний раз её видели в круглосуточном магазине. Камеры запечатлели, что она ничего не купила.

Власти Тюмени пообещали заплатить пятьсот тысяч рублей за информацию о пропавшей, сотрудники МВД — один миллион рублей.

Ранее тюменские полицейские задержали 39-летнего мужчину, который донимал детей на Лесобазе. Предположительно, он может быть причастным к смерти школьницы.

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