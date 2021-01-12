Два подряд землетрясения произошли на Алтае

В Республике Алтай за день произошли два землетрясения подряд. Интенсивность толчков была невысокой.

Как сообщает местный новостной портал "Новости Горного Алтая", инцидент произошёл в Улаганском районе, неподалёку от границы с Тывой. Издание со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН приводит данные о том, что магнитуда первого подземного толчка составила 3.0, интенсивность в эпицентре — 3,4 балла по шкале MSK-64.

Первый толчок был зафиксирован в 13:56 по местному времени, второй — в 14:29. Магнитуда второго толчка составила 2,7.