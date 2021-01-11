Землетрясение в Монголии разбудило Приангарье

Утро 12 января для жителей Иркутской области началось с сильных подземных толчков.

Как сообщает сайт Алтае-Саянского геофизического центра РАН, в Приангарье "докатилась" волна от сильного землетрясения, произошедшего на российско-монгольской границе, в районе озера Хубсугул.

По данным сейсмологов, его магнитуда — 6,8, интенсивность — 9 баллов из 12. Эпицентр был на глубине 10 км в 285 км от Иркутска.

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Иркутяне почувствовали толчки интенсивностью 4-5 баллов.