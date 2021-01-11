Землетрясение в Монголии разбудило Приангарье

Утро 12 января для жителей Иркутской области началось с сильных подземных толчков.
Как сообщает сайт Алтае-Саянского геофизического центра РАН, в Приангарье "докатилась" волна от сильного землетрясения, произошедшего на российско-монгольской границе, в районе озера Хубсугул.
По данным сейсмологов, его магнитуда — 6,8, интенсивность — 9 баллов из 12. Эпицентр был на глубине 10 км в 285 км от Иркутска.
Иркутяне почувствовали толчки интенсивностью 4-5 баллов.
"Сообщений о разрушениях в регионе не поступало. Пострадавших нет", - говорят в региональном МЧС.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.