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Землетрясение в Монголии разбудило Приангарье

Происшествия » Глобальные » Стихии

Утро 12 января для жителей Иркутской области началось с сильных подземных толчков.

Как сообщает сайт Алтае-Саянского геофизического центра РАН, в Приангарье "докатилась" волна от сильного землетрясения, произошедшего на российско-монгольской границе, в районе озера Хубсугул.

По данным сейсмологов, его магнитуда — 6,8, интенсивность — 9 баллов из 12. Эпицентр был на глубине 10 км в 285 км от Иркутска.

Землетрясение в Монголии разбудило Приангарье. карта
©МЧС по Иркутской области

Иркутяне почувствовали толчки интенсивностью 4-5 баллов.

"Сообщений о разрушениях в регионе не поступало. Пострадавших нет", - говорят в региональном МЧС.

Автор: Ольга Лебедева
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