Boeing выплатит 100 млн долларов семьям погибших в катастрофах 737 MAX

Американская авиакомпания Boeing выделит 100 миллионов долларов на помощь семьям погибших в двух катастрофах самолетов 737 MAX.



США обяжут Boeing модернизировать системы самолетов 737 MAX / Новости от 12.03.2019 08:31

Деньги будут выделяться постепенно в течение нескольких лет. Средства перечислят не непосредственно семьям, а некоммерческим организациям. Их можно будет использовать на покрытие непредвиденных расходов на проживание, оплату образования, поддержку общественных программ, а также экономическое развитие пострадавших семей.

"Мы знаем, что каждый, кто заходит на борт наших самолетов, доверяет нам. Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы в течение ближайших месяцев вновь завоевать доверие и лояльность наших клиентов", отмечается в пресс-релизе компании.

Напомним, в марте 2019 года в Эфиопии разбился авиалайнер Boeing 737 MAХ Ethiopian Airlines. В результате катастрофы погибли 157 человек. В октября 2018 года при крушении лайнера аналогичной модели в Индонезии погибли 189 человек. После этих инцидентов многие страны, в том числе Россия, США и государства Европейского союза, приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

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