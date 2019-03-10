При крушении Boeing 737 в Эфиопии погибло трое граждан России

Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщила о трех россиянах, которые находились на борту потерпевшего крушения Boeing 737. Представители авиакомпании передали информацию о погибших россиянах в российское посольство.
"Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила информацию о погибших россиянах, которые находились на борту авиалайнера #ET302. Их имена: Сергей Вяликов, Александр Поляков и Екатерина Полякова", — говорится в сообщении российского посольства в Twitter.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о крушении эфиопского Boeing 737. 10 марта премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил на своей странице в Twitter, что на территории Эфиопии разбился Boeing 737, который следовал в Нейроби. Ахмед Али выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров. Эксперты утверждают, что пилоты на взлете снова испытали дефект нового авиалайнера, машина считает, что нужно срываться в пике для разгона, а экипаж пытается спасти ситуацию штурвалами
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