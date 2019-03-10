Снова Boeing 737 Max: разбился рейс Ethiopian Airlines с пассажирами

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил на своей странице в Twitter, что на территории Эфиопии разбился Boeing 737, который следовал в Нейроби. Ахмед Али выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров.

"Департамент премьер-министра Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования родным и близким пассажиров Boeing 737 Ethiopian Airlines, который потерпел крушение при совершении регулярного рейса в Нейроби этим утром", — написал Абий Ахмед Али в Twitter.

Представитель авиакомпании Ethiopian Airlines подтвердил факт крушения Boeing 737 и сообщил, что на борту находилось 157 человек.

"Судя по страшному (для понимающих) графику Flightradar24, пилоты на взлете снова испытали этот ад — "умная" машина считает, что нужно срываться в пике для разгона, а экипаж пытается спасти ситуацию штурвалами. Видимо, несмотря на то, что Boering тайно учил пилотов, как спасти себя и пассажиров от смертельного "кивка"The Wall Street Journal, со ссылкой на мнения экспертов, сообщает, что авиаконцерн умышленно скрывал информацию об этой функции в системе управления новых моделей Boeing-737 MAX 8 и MAX 9. Также о том, что лайнеры Boeing-737 Max могут спикировать в любой момент сообщило агентство Bloomberg. Самолеты Boeing 737 Max 8 закуплены для использования в небе России", — сообщает Telegram-канал СМИ_ли

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о крушении частного легкомоторного самолета в Подмосковье. С72 "Чайка" упал на жилой дом в подмосковной Коломне. В результате катастрофы погибло два человека. В дачном доме на момент падения самолета никого не было.

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