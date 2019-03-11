Опыт авиакатастроф: опасно ли летать на Boeing 737 Max 8?

Вторая по счету трагедия с участием нового самолета Boeing 737 Max 8 произошла 10 марта в Эфиопии. В результате крушения авиалайнера погибли 157 пассажиров. После того, как стали известны детали трагедии, эксперты заметили дефект в системе управления Boeing 737 Max 8, которая приводит к плачевным последствиям.
Инцидент в Эфиопии был практически идентичен катастрофе вблизи острова Ява. Уже спустя несколько минут после взлета, пилоты сообщили, что самолет неисправен. Однако в компании Boeing стараются всеми силами скрыть дефекты новых авиалайнеров, так как на данный момент более 300 Boeing 737 Max 8 совершают рейсы в разных уголках планеты.
Не стоит забывать, что серия Max стала самой продаваемой за всю историю компании.
Хотя расследование катастрофы индонезийского авиалайнера в октябре 2018 года еще далеко до завершения, эксперты смогли выяснить, что пилоты более двадцати раз боролись с системой управления, которая в автоматическом режиме опускала нос самолета. Чтобы предотвратить крен, пилотам приходилось вытягивать штурвал для предотвращения пике.
Эксперты рассказали, что система управления получала неверную информацию с датчиков, поэтому расценивала, что нос самолета задран слишком высоко. В реальных условиях это приводит к сваливанию — потере подъемной силы из-за срыва потока.
После инцидента, в котором погибли 189 человек у многих пилотов появились вопросы к системе MCAS (maneuvering characteristics augmentation system), а также к разработчикам этой системы. Примечательно то, что попавший в катастрофу борт был совсем новым. Его налет составлял всего 800 часов.
Авиационный эксперт Дэвид Суси утверждает, что количество раз, которое пилотам приходилось бороться с ошибкой в системе управления, показывает, что трагедия была необратима. Более того, в некоторых случаях система MCAS вовсе блокирует любые действия пилотов, и берет управление на себя.
Эксперты полагают, что такой же сценарий произошел в Эфиопии, так как все исходные данные сходятся. Новый борт, которому нет и трех месяцев, докладывает о неисправности самолета спустя шесть минут после взлета. Проблемы с набором высоты, нестабильная скорость, и многие другие "совпадения", которые в итоге привели к человеческим жертвам.
После первой авиакатастрофы Boeing 737 Max 8, которая оставила множество вопросов, компания Boeing пообещала разобраться в ситуации, а также разослала пилотам специальные брошюры по взаимодействию с системой MCAS. Однако авиакомпании сообщают, что далеко не все пилоты получили брошюры, поэтому информация не была до них доведена.
После крушения самолета новой серии в Эфиопии, в Boeing никак не прокомментировали случившееся, а лишь выразили соболезнования родным погибших. Молчание Boeing вынудило авиакомпании пойти на крайние меры и снять новые самолеты с рейсов.
Первой авиакомпанией, которая сняла Boeing 737 Max с рейсов, стала Cayman Airways. Это произошло сразу после трагедии в Эфиопии. Самолеты новой серии отстранены от полетов на неограниченный срок, пока специалисты не установят причину катастроф и не устранят неполадки.
Следом за Cayman Airlines подобное, но более глобальное решение приняли в Администрации Гражданской Авиации Китая. Там выпустили предписание прекратить выполнять любые внутренние рейсы на данном типе ВС с 18:00 11 Марта 2019 года и до тех пор, пока в администрации не убедятся, что приняты соответствующие меры, позволяющие обеспечить безопасные полёты на 737 MAX. Администрация Гражданской Авиации Китая считает, что обе катастрофы с участием данных самолётов имеют общее.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о крушении Boeing 737 Max в Эфиопии. В результате катастрофы погибло 157 человек, причины крушения до сих пор неизвестны. Позже "Правда.Ру" со ссылкой на российской посольство сообщила, что среди погибших в авиакатастрофе были три гражданина России.
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