Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Опыт авиакатастроф: опасно ли летать на Boeing 737 Max 8?

Происшествия » Человеческий фактор

Вторая по счету трагедия с участием нового самолета Boeing 737 Max 8 произошла 10 марта в Эфиопии. В результате крушения авиалайнера погибли 157 пассажиров. После того, как стали известны детали трагедии, эксперты заметили дефект в системе управления Boeing 737 Max 8, которая приводит к плачевным последствиям.

Опыт авиакатастроф: опасно ли летать на Boeing 737 Max 8?. 400334.jpeg

Инцидент в Эфиопии был практически идентичен катастрофе вблизи острова Ява. Уже спустя несколько минут после взлета, пилоты сообщили, что самолет неисправен. Однако в компании Boeing стараются всеми силами скрыть дефекты новых авиалайнеров, так как на данный момент более 300 Boeing 737 Max 8 совершают рейсы в разных уголках планеты.

Не стоит забывать, что серия Max стала самой продаваемой за всю историю компании.

Хотя расследование катастрофы индонезийского авиалайнера в октябре 2018 года еще далеко до завершения, эксперты смогли выяснить, что пилоты более двадцати раз боролись с системой управления, которая в автоматическом режиме опускала нос самолета. Чтобы предотвратить крен, пилотам приходилось вытягивать штурвал для предотвращения пике.

Эксперты рассказали, что система управления получала неверную информацию с датчиков, поэтому расценивала, что нос самолета задран слишком высоко. В реальных условиях это приводит к сваливанию — потере подъемной силы из-за срыва потока.

После инцидента, в котором погибли 189 человек у многих пилотов появились вопросы к системе MCAS (maneuvering characteristics augmentation system), а также к разработчикам этой системы. Примечательно то, что попавший в катастрофу борт был совсем новым. Его налет составлял всего 800 часов.

Авиационный эксперт Дэвид Суси утверждает, что количество раз, которое пилотам приходилось бороться с ошибкой в системе управления, показывает, что трагедия была необратима. Более того, в некоторых случаях система MCAS вовсе блокирует любые действия пилотов, и берет управление на себя.

Эксперты полагают, что такой же сценарий произошел в Эфиопии, так как все исходные данные сходятся. Новый борт, которому нет и трех месяцев, докладывает о неисправности самолета спустя шесть минут после взлета. Проблемы с набором высоты, нестабильная скорость, и многие другие "совпадения", которые в итоге привели к человеческим жертвам.

После первой авиакатастрофы Boeing 737 Max 8, которая оставила множество вопросов, компания Boeing пообещала разобраться в ситуации, а также разослала пилотам специальные брошюры по взаимодействию с системой MCAS. Однако авиакомпании сообщают, что далеко не все пилоты получили брошюры, поэтому информация не была до них доведена.

После крушения самолета новой серии в Эфиопии, в Boeing никак не прокомментировали случившееся, а лишь выразили соболезнования родным погибших. Молчание Boeing вынудило авиакомпании пойти на крайние меры и снять новые самолеты с рейсов.

Первой авиакомпанией, которая сняла Boeing 737 Max с рейсов, стала Cayman Airways. Это произошло сразу после трагедии в Эфиопии. Самолеты новой серии отстранены от полетов на неограниченный срок, пока специалисты не установят причину катастроф и не устранят неполадки.

Следом за Cayman Airlines подобное, но более глобальное решение приняли в Администрации Гражданской Авиации Китая. Там выпустили предписание прекратить выполнять любые внутренние рейсы на данном типе ВС с 18:00 11 Марта 2019 года и до тех пор, пока в администрации не убедятся, что приняты соответствующие меры, позволяющие обеспечить безопасные полёты на 737 MAX. Администрация Гражданской Авиации Китая считает, что обе катастрофы с участием данных самолётов имеют общее.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о крушении Boeing 737 Max в Эфиопии. В результате катастрофы погибло 157 человек, причины крушения до сих пор неизвестны. Позже "Правда.Ру" со ссылкой на российской посольство сообщила, что среди погибших в авиакатастрофе были три гражданина России.

Читайте также:

Снова Boeing 737 Max: разбился рейс Ethiopian Airlines с пассажирами

При крушении Boeing 737 в Эфиопии погибло трое граждан России

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Boeing смерти жертвы Авиация крушение самолеты катастрофа неисправность
Обсудить
Актуальная аналитика
Инвестиции
Рассекая волны: РФПИ привлекает иностранные инвестиции несмотря на международные санкции
Недвижимость
Назад в будущее: какое жилье появится вместо "хрущевок"
Недвижимость
Что даст грядущая гаражная амнистия﻿
Новости Все >
Власти Южной Кореи следят за возможностью ракетного пуска в КНДР
Опыт авиакатастроф: опасно ли летать на Boeing 737 Max 8?
Будущую станцию метро "Стромынка" оформят в стиле хай-тек﻿
Курорт на Волго-Балте станет центром речного туризма по Русскому Северу﻿
Патриарх Кирилл рассказал, как правильно вести себя в Великий пост
Игра на убывание: массовый уход застройщиков может начаться уже летом — прогноз﻿
Картой Visa можно будет оплачивать покупки до трех тысяч рублей без ввода пин-кода
Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия
Седаны и хэтчбеки оказались самыми подходящими машинами для российских дорог
У дочери Дональда Трампа Иванки оказалось другое имя
Читательский топ
Снова Boeing 737 Max: разбился рейс Ethiopian Airlines с пассажирами
Украина начинает наращивать военную мощь
В России создали новое ослепляющее оружие
Легендарный подвиг "Меркурия"
Администрация главы Чувашии прокомментировала заявление местного чиновника о зарплатах учителей
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Человеческий фактор
Снова Boeing 737 Max: разбился рейс Ethiopian Airlines с пассажирами

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил, что кенийский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение.

Снова Boeing 737 Max: разбился рейс Ethiopian Airlines с пассажирами
Чиновник из Чувашии объяснил маленькие зарплаты врачей и учителей ленью
Поволжье
Чиновник из Чувашии объяснил маленькие зарплаты врачей и учителей ленью
Новости Украины
Глава украинской общины Крыма предложила Климкину проведать родственников
Новости Украины
Украинский экс-министр подозревает Порошенко в подготовке побега из страны
США и Канада. Новости и аналитика
В США предложили запретить признание Крыма частью России

Документ запрещает американскому правительству признавать регион частью России.

В США предложили запретить признание Крыма частью России
Украинский экс-министр подозревает Порошенко в подготовке побега из страны
Новости Украины
Украинский экс-министр подозревает Порошенко в подготовке побега из страны
Поволжье
Чиновник из Чувашии объяснил маленькие зарплаты врачей и учителей ленью
Новости Украины
Порошенко назвал Украину свободной от культурной оккупации страной
Поволжье
Чиновник из Чувашии объяснил маленькие зарплаты врачей и учителей ленью

Руководитель администрации главы Чувашии объяснил низкие зарплаты медиков и педагогов недостаточным трудолюбием.

Чиновник из Чувашии объяснил маленькие зарплаты врачей и учителей ленью
Умер народный артист СССР Владимир Этуш
Общество
Умер народный артист СССР Владимир Этуш
Человеческий фактор
Снова Boeing 737 Max: разбился рейс Ethiopian Airlines с пассажирами
Новости Казани
В Татарстане чиновница отказалась от подаренного ей Porsche
Соломон Соловьев Как украсть формулу атомной бомбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Ранний уход на пенсию способствует прогрессу Игорь Буккер Любовь Степушова Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии Любовь Степушова
Комментарии
Виктор Сухоруков подверг критике съемки фильма "Брат-3"
Украина начинает наращивать военную мощь
"Фабрика троллей" разработала новую стратегию для выборов президента США в 2020 году
В Москве проходит митинг за свободный интернет
В Чувашии частично обрушилось здание школы
У дочери Дональда Трампа Иванки оказалось другое имя
Москва может усомниться в выборах на Украине
Украина начинает наращивать военную мощь
В Чувашии частично обрушилось здание школы
Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии
Чиновник из Чувашии объяснил маленькие зарплаты врачей и учителей ленью
Снова Boeing 737 Max: разбился рейс Ethiopian Airlines с пассажирами
Снова Boeing 737 Max: разбился рейс Ethiopian Airlines с пассажирами
Снова Boeing 737 Max: разбился рейс Ethiopian Airlines с пассажирами
Президент Латвии заявил о необходимости единства Европы в вопросе сдерживания России
Президент Латвии заявил о необходимости единства Европы в вопросе сдерживания России
Президент Латвии заявил о необходимости единства Европы в вопросе сдерживания России
Президент Латвии заявил о необходимости единства Европы в вопросе сдерживания России
Чиновник из Чувашии объяснил маленькие зарплаты врачей и учителей ленью
Чиновник из Чувашии объяснил маленькие зарплаты врачей и учителей ленью
София захотела прагматичных отношений с Москвой
История и современность Все >
В Амурской области обнаружено более 5 тысяч древних артефактов
В Амурской области обнаружено более 5 тысяч древних артефактов
Петр III – интересные факты из жизни
Петр III – интересные факты из жизни
Власти Южной Кореи следят за возможностью ракетного пуска в КНДР
Власти Южной Кореи следят за возможностью ракетного пуска в КНДР
Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия
Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия
Украина начинает наращивать военную мощь
Украина начинает наращивать военную мощь
В России создали новое ослепляющее оружие
В России создали новое ослепляющее оружие
Легендарный подвиг "Меркурия"
Легендарный подвиг "Меркурия"
За что Петр I назвал Ригу "проклятым местом"
За что Петр I назвал Ригу "проклятым местом"
Почему князь Андрей Боголюбский разорил Киев и какими были последствия для Руси
Почему князь Андрей Боголюбский разорил Киев и какими были последствия для Руси
Эксперты рассчитали неприемлемый ущерб для США и Японии
Эксперты рассчитали неприемлемый ущерб для США и Японии
Арест и штрафы: как россиян накажут за фейк-ньюс и оскорбление госсимволов
Арест и штрафы: как россиян накажут за фейк-ньюс и оскорбление госсимволов
Женское Все >
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Выбираем правильную газонную траву
Выбираем правильную газонную траву
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подкормка вишни : когда, чем и как?
Подкормка вишни : когда, чем и как?
Какой однолетник радует и после отцветания
Какой однолетник радует и после отцветания
Врачам запретят навязывать пациентам платные медицинские услуги
Врачам запретят навязывать пациентам платные медицинские услуги
Медики: какао хорошее решение неврологических проблем
Медики: какао хорошее решение неврологических проблем
Россиянки полюбили отдых в России
Россиянки полюбили отдых в России
Какие вопросы помогут создать неповторимый стиль
Какие вопросы помогут создать неповторимый стиль
Манты по-узбекски
Манты по-узбекски
Виагра для женщин
Виагра для женщин
Как выработать привычку фотографировать
Как выработать привычку фотографировать
Водопроводная вода в России опасна для здоровья людей
Водопроводная вода в России опасна для здоровья людей
"Совы" хотя и умнее "жаворонков", но менее счастливы
"Совы" хотя и умнее "жаворонков", но менее счастливы
Мужское Все >
Ученые разгадали тайну Мертвого озера
Ученые разгадали тайну Мертвого озера
На побережье Онтарио начался новый ледниковый период
На побережье Онтарио начался новый ледниковый период
Как избавиться от пыли в доме?
Как избавиться от пыли в доме?
Пять тенденций в области озеленения жилища
Пять тенденций в области озеленения жилища
Необычные растения, которые можно выращивать дома. Часть 1
Необычные растения, которые можно выращивать дома. Часть 1
Семь оригинальных идей по оформлению стен
Семь оригинальных идей по оформлению стен
Горячие тренды в дизайне интерьера в 2019 году
Горячие тренды в дизайне интерьера в 2019 году
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Интересы
Патриарх Кирилл рассказал, как правильно вести себя в Великий пост
Патриарх Кирилл рассказал, как правильно вести себя в Великий пост
РПЦ разрешила служить священнику, погасившему ипотеку за счет пенсионерки
РПЦ разрешила служить священнику, погасившему ипотеку за счет пенсионерки
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее
Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее
Пудель: история породы, характер и уход
Пудель: история породы, характер и уход
Породы кошек, которые любят собак
Породы кошек, которые любят собак
Как эмоции обманывают твой мозг
Как эмоции обманывают твой мозг
От радиации до изоляции: что ожидает путешественников на Марс
От радиации до изоляции: что ожидает путешественников на Марс
Персонажи культовых книг в других произведениях
Персонажи культовых книг в других произведениях
Воздействуя на окружающую среду, человек меняет поведение животных
Воздействуя на окружающую среду, человек меняет поведение животных
В Австралии обнаружены неизвестные науке пауки
В Австралии обнаружены неизвестные науке пауки
В ожидании нового «Бэтмена»: вспоминаем другие фильмы о супергерое
В ожидании нового «Бэтмена»: вспоминаем другие фильмы о супергерое
Третьи «Стражи»: без Ганна не обойтись
Третьи «Стражи»: без Ганна не обойтись
Джонни Депп - предел мечтаний для женщин всего мира
Джонни Депп - предел мечтаний для женщин всего мира
Мир. Новости мира
Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы

Какие выводы можно сделать из прошедшей 16-17 февраля Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года, "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
Прибалтика
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Евросоюз
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Южная Америка
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Южная Америка
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Южная Америка
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Новости Белоруссии
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ