Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Астропрогноз на ближайшие месяцы: работа, карьера, личная жизнь

Гороскоп

Когда откроется окно в будущее в 2020 году? В какие месяцы нужно потерпеть, а когда откроются хорошие перспективы для работы и личных отношений? Когда женщинам надо ждать появления "принца на белом коне"?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал астролог Павел Чудинов.

Читайте начало интервью:

Астролог о коронавирусе и Конституции России: испытания объединят

Астролог: летом есть предпосылки конфликта России с США

Изменения в системе власти пойдут на пользу России — астролог

Звезды говорят: 2020-й — год финансовых потрясений и агрессии

О работе и карьере — астропрогноз

— Павел, как обычному человеку вести себя в нынешний переходный и поэтому нестабильный, нервный и опасный год?

Да, не только общество и государство, но и обычных людей сейчас потряхивает. Особенно это касается тех, кто уволился с прошлой работы и не знает, куда теперь пойти, куда устроиться на работу.

Логика такая, что весь 19-й год планета Сатурн, связанная с профессиональной деятельностью, находилась в такой ситуации, что вызывало у людей состояние: я устал, хочу все бросить, не могу дальше заниматься своей деятельностью, буквально выгорел от того, чем я занимаюсь.

Многие люди за 19-й год несколько раз увольнялись, просто потому что "не могу я это больше тащить, хочу уволиться".

И первые три месяца 20-го года идут под тем же лозунгом: "не могу, не хочу, не буду". Но нынешняя атмосфера фактически не дает никаких шансов.

Конечно, индивидуальные ситуации всегда могут быть другими, но это единичные случаи.

Главные мейнстримы таковы, что на начало 20 года у людей две ситуации.

  • Первая — абсолютного бездействия, как сейчас 11-миллионный город Ухань впал в бездействие, все сидят, никто ничем не занимается. Это было и будет у всех людей в январе, феврале, марте наблюдаться через банальные заболевания. Люди будут просто уходить на больничные, их будут увольнять пачками.
  • Вторая — люди, которые остаются на рабочем месте, впахивают в два раза больше, потому что все остальные ушли, им приходится все на себя взваливать.

Поэтому вся история начала 20-го года — это либо то, что я не могу найти работу, либо если я в работе, то лучше бы я не работал, потому что тут в три раза больше работы.

И только весной возникают какие-то положительные ощущения и реальные вариации и возможности по работе.

Венера, Марс, Сатурн приходят в воздушные знаки с первых чисел апреля, и появляется ощущение того, что вот наконец-то дали воздуха вдохнуть, потому что февраль-март — такие очень закрытые, тяжелые, либо пашем, либо просто не можем найти работу.

Вот апрель, май, июнь дают прямо много финансовых свобод.

И особенно ключевым становится май, он фактически дает большую перспективу, как дальше начнет развиваться весь 21-22-й.

Перспектива новой работы денежного характера возникает по большому счету только где-то с мая-июня 20-го года. Там существуют новые инсталляции, новые программы и возможности.

Поэтому, друзья, обращайте максимум внимания на то, что вас зацепит в мае, с кем вы познакомитесь, как можно больше поездок, путешествий, знакомств, новых идей, прямо вот отбросьте все старое в апреле.

Но если по деньгам это невозможно, то тогда просто оставайтесь на старой работе. А вот с апреля, особенно в мае, ищите все новое, просто выходите из дома, просто общайтесь с соседями, спрашивайте, кто чем занимается.

Вообще, люди становятся очень открытыми с апреля-мая.

Этого не было все последние годы, можно сказать, лет семь воздушная стихия, связанная с открытостью людей, с коммуникабельностью отсутствовала в пространстве. Люди жили своей идеологией, каждый со своей колокольни что-то там вещал или изолировался.

А с этой весны люди начинают узнавать, кто у них на лестничной клетке живет, просто общаться друг с другом. И в этом движении возникает много как раз возможностей.

Начинает закладывается именно предпринимательская деятельность, связанная с форматом, когда люди друг с другом кооперируются и начинают что-то вместе делать.

С апреля — свобода, все — действуйте! В мае-июне нужно большое количество действий.

Когда наладится личная жизнь

— А в личной жизни в это время тоже все благоприятно?

— Очень интересным для личной жизни являются уже и первые месяцы этого года.

В феврале очень сильна энергия водная, связанная с эмоциями, с близкими людьми, хочется просто быть окруженными близкими теплыми отношениями.

Поэтому здесь есть предпосылка на близкие отношения, но только там, где уже есть какая-то нотка тепла или близости.

Апрель и май — прямо про новые знакомства.

Май, июнь дадут такое количество новых друзей, что буквально записная книжка пополнится на десяток номеров людей, которые симпатичны, с которыми хочется интересно общаться.

Очень любопытным является предстоящий март. Здесь очень сильные денежные планеты, которые на самом деле говорят про то, что можно встретить союзы, очень денежно ориентированные.

Вот эта мечта встретить принца на белом коне, люди с миллионными состояниями очень активны именно в любовной сфере на март.

Поэтому тема встретить мужа-миллионера — это март. Пробуйте.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы 2020 год работа карьера гороскоп астрология личная жизнь точка зрения астропрогноз павел чудинов любовь степушова экспертное мнение
Актуальная аналитика
Власть
Дмитрий Фетисов: пенсионная реформа стала последней каплей в чаше терпения
Здоровье
Ростовчане перестанут спать с кошками
Авто
В погоне за духом настоящего "Дакара": Эрфуд – Уарзазат
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Китайца обманули с продажей медицинский масок на 7 млн рублей
"Белые лебеди" в черном небе: на видео попали Ту-160 в суровых условиях
Врачи диагностировали инсульт у Дмитрия Диброва
Пользователи сообщают о сбое в работе Twitter по всему миру
На строительство нового парка в Саратове выделят 900 млн рублей
Мария Голубкина перестала скрывать возрастные морщины
Тимати отказался от участия в очередном бизнесе
Разин подал иск против Малахова
Йоханнес Бё признал ошибку в конфликте с Логиновым
Большой театр прокомментировал жалобу Волочковой по поводу пенсии
Последние материалы
Разин подал иск против Малахова
Йоханнес Бё признал ошибку в конфликте с Логиновым
Большой театр прокомментировал жалобу Волочковой по поводу пенсии
Для российской бронетехники создали новую пушку "Байкал"
Мать Гогена Солнцева заявила, что не хочет внука от 65-летней жены сына
Псковский школьник ударил учительницу в лицо из-за замечания
Дана Борисова рассказала о примирении с матерью
Астропрогноз на ближайшие месяцы: работа, карьера, личная жизнь
Последователи "керченского стрелка" планировали устроить два теракта
Российские биатлонистки допустили 12 промахов в индивидуальной гонке ЧМ
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Биатлон
Норвежские биатлонисты прокомментировали победу Логинова на ЧМ
Василий Амирджанов Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова Василий Амирджанов Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев
Комментарии
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Тимати отказался от участия в очередном бизнесе
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
Минэнерго: "Северный поток-2" построят вовремя
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Необычная география: как США разделили Россию
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
На Украине считают, что Россия готова к наступлению на страну
Ходорковский осужден. В чем обвиняют Ходорковского и его подельников
Экс-полковник Захарченко станет портным в колонии
На Украине считают, что Россия готова к наступлению на страну
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Киев не откажется от воинского приветствия "Слава Украине!"
F-35 могут достаться Сингапуру, а не Турции
Путин поддержал отмену комиссий при плате за ЖКХ
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ