Астропрогноз на ближайшие месяцы: работа, карьера, личная жизнь

Когда откроется окно в будущее в 2020 году? В какие месяцы нужно потерпеть, а когда откроются хорошие перспективы для работы и личных отношений? Когда женщинам надо ждать появления "принца на белом коне"?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал астролог Павел Чудинов.

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О работе и карьере — астропрогноз

— Павел, как обычному человеку вести себя в нынешний переходный и поэтому нестабильный, нервный и опасный год?

— Да, не только общество и государство, но и обычных людей сейчас потряхивает. Особенно это касается тех, кто уволился с прошлой работы и не знает, куда теперь пойти, куда устроиться на работу.

Логика такая, что весь 19-й год планета Сатурн, связанная с профессиональной деятельностью, находилась в такой ситуации, что вызывало у людей состояние: я устал, хочу все бросить, не могу дальше заниматься своей деятельностью, буквально выгорел от того, чем я занимаюсь.

Многие люди за 19-й год несколько раз увольнялись, просто потому что "не могу я это больше тащить, хочу уволиться".

И первые три месяца 20-го года идут под тем же лозунгом: "не могу, не хочу, не буду". Но нынешняя атмосфера фактически не дает никаких шансов.

Конечно, индивидуальные ситуации всегда могут быть другими, но это единичные случаи.

Главные мейнстримы таковы, что на начало 20 года у людей две ситуации.

Первая — абсолютного бездействия, как сейчас 11-миллионный город Ухань впал в бездействие, все сидят, никто ничем не занимается. Это было и будет у всех людей в январе, феврале, марте наблюдаться через банальные заболевания. Люди будут просто уходить на больничные, их будут увольнять пачками.

Вторая — люди, которые остаются на рабочем месте, впахивают в два раза больше, потому что все остальные ушли, им приходится все на себя взваливать.

Поэтому вся история начала 20-го года — это либо то, что я не могу найти работу, либо если я в работе, то лучше бы я не работал, потому что тут в три раза больше работы.

И только весной возникают какие-то положительные ощущения и реальные вариации и возможности по работе.

Венера, Марс, Сатурн приходят в воздушные знаки с первых чисел апреля, и появляется ощущение того, что вот наконец-то дали воздуха вдохнуть, потому что февраль-март — такие очень закрытые, тяжелые, либо пашем, либо просто не можем найти работу.

Вот апрель, май, июнь дают прямо много финансовых свобод.

И особенно ключевым становится май, он фактически дает большую перспективу, как дальше начнет развиваться весь 21-22-й.

Перспектива новой работы денежного характера возникает по большому счету только где-то с мая-июня 20-го года. Там существуют новые инсталляции, новые программы и возможности.

Поэтому, друзья, обращайте максимум внимания на то, что вас зацепит в мае, с кем вы познакомитесь, как можно больше поездок, путешествий, знакомств, новых идей, прямо вот отбросьте все старое в апреле.

Но если по деньгам это невозможно, то тогда просто оставайтесь на старой работе. А вот с апреля, особенно в мае, ищите все новое, просто выходите из дома, просто общайтесь с соседями, спрашивайте, кто чем занимается.

Вообще, люди становятся очень открытыми с апреля-мая.

Этого не было все последние годы, можно сказать, лет семь воздушная стихия, связанная с открытостью людей, с коммуникабельностью отсутствовала в пространстве. Люди жили своей идеологией, каждый со своей колокольни что-то там вещал или изолировался.

А с этой весны люди начинают узнавать, кто у них на лестничной клетке живет, просто общаться друг с другом. И в этом движении возникает много как раз возможностей.

Начинает закладывается именно предпринимательская деятельность, связанная с форматом, когда люди друг с другом кооперируются и начинают что-то вместе делать.

С апреля — свобода, все — действуйте! В мае-июне нужно большое количество действий.

Когда наладится личная жизнь

— А в личной жизни в это время тоже все благоприятно?

— Очень интересным для личной жизни являются уже и первые месяцы этого года.

В феврале очень сильна энергия водная, связанная с эмоциями, с близкими людьми, хочется просто быть окруженными близкими теплыми отношениями.

Поэтому здесь есть предпосылка на близкие отношения, но только там, где уже есть какая-то нотка тепла или близости.

Апрель и май — прямо про новые знакомства.

Май, июнь дадут такое количество новых друзей, что буквально записная книжка пополнится на десяток номеров людей, которые симпатичны, с которыми хочется интересно общаться.

Очень любопытным является предстоящий март. Здесь очень сильные денежные планеты, которые на самом деле говорят про то, что можно встретить союзы, очень денежно ориентированные.

Вот эта мечта встретить принца на белом коне, люди с миллионными состояниями очень активны именно в любовной сфере на март.

Поэтому тема встретить мужа-миллионера — это март. Пробуйте.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев