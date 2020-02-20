Астролог: окно возможностей для Овнов и Тельцов

Когда откроется окно в будущее — окно возможностей — в 2020 году? Что это значит? Нужно ли что-то специально делать, чтобы использовать это себе на пользу? И начало прогноза по знакам Зодиака.

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал астролог Павел Чудинов.

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Прогноз для Овнов

— Павел, расскажите про уточненный гороскоп по всем знакам Зодиака. Первым идет Овен.

— Для Овнов ситуация такая, что чем больше сейчас вы сможете заработать денег и отпахать в рамках до предстоящего потом, тем лучше. У Овнов начало года полноценно идет в обнимку с узлом прошлого.

То есть январь, февраль, март, особенно февраль март: деньги — это главное. Там, где уже давным-давно все знаю, там где я давно состоялся. Особенно это конец февраля, конец марта, они прямо дают аспект достаточно крупных возможностей.

Но все это связано со старой средой, от которой даже руки опускаются, но деньги мотивируют. Вот эта тема денег, от которых устал, и деятельность, от которой устал, еще в первые месяцы держится. Но начиная с апреля Марс приходит в знак Водолея и фактически коммуницирует с энергиями будущего. В 21-22-м годах они раскроются полноценно.

И за апрель, за май, особенно где-то к 12 мая, у Овнов уже начнется полноценный выход в программу будущего, которая будет вдохновлять все это время.

Поэтому главная точка вибраций — это связь с чем-то новым, что их вот прямо вдохновляет всей душой, и связь с тем, что является таким камнем в душе, который в первые три месяца еще ощущается.

Январь, февраль, март — тяжесть. А вот с апреля — вдохновение, чего-то хочу нового, в мае я нахожу это новое, в июне мы как-то уже все это реализуем.

Но июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь Марс — главная планета Овнов — находится в вашем знаке, вы максимально сильны в своей прямолинейности, дерзости, смелости.

И вы символизируете таких безбашенных людей, которые в эпицентре каких-то горячих процессов.

И вот эта горячность второй половины 20-го года для Овнов даст ощущение того, что жизнь и страсти кипят, бурлят как в рамках личной жизни, так и в работе.

Но там особенность, что вся эта бурлящая огненная энергия с июля по декабрь идет вокруг узла прошлого, это какие-то процессы сильного характера, но имеющие отношение к прошедшему.

А вот это окошко новых реалий будет в мае. Поэтому апрель-май — главный момент для активности.

Прогноз для Тельцов

— Дальше — Телец.

— Для Тельцов логика такая, что главная тельцовская планета похожим образом в рамках марта находится в объятиях узла прошлого и денег, которые исходят от узла прошлого, то есть это кармические люди, партнеры, давно известные.

Но уже начиная с апреля, Венера приходит в знак Близнецы. Близнецы связаны с поездками, с приключениями, с постижениями новых каких-то территорий.

И весь апрель, май, июнь, июль и первую половину августа Венера все еще остается в знаке Близнецы, она там ретроградна.

Поэтому долго — пять месяцев — огромного опыта, который для Тельцов будет символизировать, что они нашли для себя новое дело.

Для Тельцов это окошко, связанное с узлом будущего, намного больше, чем для всех остальных знаков.

С апреля по середину августа они находятся в объятиях этого узла будущего, особенно полнолуние 2 августа имеет такую природу. Это, наверно, главные мысли для Тельцов.

И еще важный момент — именно март является темой аспекта миллионеров в лице супруга или любимого человека. То есть фактически Тельцы привлекают к себе достаточно богатые состояния либо финансовые возможности на конец марта и потом еще в районе затмения 5 июля. Эти отрезки времени для них являются денежными.

Единственное, что деньги там идут через узел прошлого по типу того, что давно знаю эту ситуацию, давно знаю этих людей. Это не обязательно какой-то сюрприз, скорее всего, вы уже сталкивались с этим предложением в прошлом.

И вот этот аспект миллионера просто проигрывается в большем масштабе от лица тех людей, которых вы уже знаете.

Что такое окно возможностей

— Павел, что значит это окно возможностей? Нужно искать это окно или придет предложение откуда-то? Как уловить, проинтуичить, что это именно к тебе пришло?

— Там на самом деле не нужно будет специально себя толкать в какие-то новые программы.

Есть в астрологии так называемые северный и южный узлы Луны. Они символизируются головой и хвостом дракона, голова начинает какие-то процессы, хвост дракона завершает их.

И вот именно голова дракона максимально выражена в рамках предстоящего мая, июня. Мир вносит в пространство очень много новых программ, въезжая в совершенно новое:

новая мелодия,

новая реализация,

профессиональная направленность.

И многие люди прямо видят эту программу: вау, в жизни что-то вообще новое появляется. И это идет через знак воздуха. Это значит, что приходит через разговоры. Я буквально с кем-то зацепился в разговоре и вдруг — инсайт, новая идея.

Воздух очень легко и быстро вносит перемены, поэтому то, что будет происходить в апреле, в мае, в июне за счет перехода северного узла вот этой головы дракона в знак Близнецы, в знак воздушной стихии, сделает перемены за счет именно воздушности.

Все очень быстро меняется, буквально как воздух, идеи будут распространяться. Поэтому не нужно как-то на эту тему слишком переживать. Да, это будет прямо через разговоры.

Чтобы лучше и быстрее зацепить это, нужны максимум общения и выходов на какие-то мероприятия.

Если вас приглашают куда-то сходить, то хотя на первый взгляд это вроде бы и не нужно, на самом деле надо сходить. Здесь это сначала идет на уровне разговоров, а потом уже сразу начинает цепляться за что-то более серьезное. Поэтому сначала достаточно болтать.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев