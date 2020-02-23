Знаки Зодиака: прогноз для Козерогов, Водолеев, Рыб

Внимание! Окно в будущее открывается в 2020 году. Для всех, но по-разному. Когда, как и для кого? Как это правильно использовать? В общем, вечный вопрос: что делать? Окончание прогноза для знаков гороскопа — Козероги, Водолеи, Рыбы.

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал астролог Павел Чудинов.

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Прогноз для Козерогов

— Павел, подходим к последним знакам Зодиака. Чем нынешний год знаменателен для Козерогов?

— Для Козерогов важная вещь, которую нужно увидеть и осознать: то, что происходит в большой политике, будет происходить и у вас лично.

Речь о том, что тема вертикали власти исчезает, приходят новые инструменты управленческих механизмов и вам нужно начать их видеть. В мае-июне они начнут себя проявлять. Поэтому постарайтесь обратить внимание, как меняются структуры организаций уже где-то весной — с апреля по июнь.

Обратите внимание и сделайте выводы. Если вы хотите оставаться в строю в этой организации, то вам тоже нужно каким-то образом измениться, чтобы в 21-22-м годах снова быть востребованным.

То есть текущий год Козерогам не несет опасности, в каком-то смысле может даже дать им повышение, но к 21-м вам по-любому нужно будет перестроиться.

И май 20-го покажет, как вам нужно будет успеть перестроиться. Вот такой ключевой совет.

А в остальном я бы считал, что Козероги имеют самые сильные финансовые позиции весь 20-й год несмотря на то, что за 19-й год они могли ощущать, что буквально умерли, потому что негативно влияли затмения, которые проходили в Козероге еще в прошлом году 6 января, потом 17 июля и 26 декабря.

Эти затмения стирают прошлую жизнь, словно бы Козероги умерли в прошлом образе. И придет ощущение того, что они еле прожили 19-й год, но в 20-м есть вознаграждение. Есть в марте вознаграждение, есть 5 июля в затмении вознаграждение. Поэтому здесь есть хорошие моменты. С позиции власти, карьеры вы здесь выиграете.

Прогноз для Водолеев

— Водолеи.

— Водолеи будут выступать главными разоблачителями 20-го года, которые могут получить бумажку от царя на тему того, что казни кого хочешь. Практически такие современные опричники на каких-то направлениях.

То есть им очень расширят полномочия. Это очень опасное положение. Водолеи могли уже создавать конфликтные бунтарские ситуации за прошедший октябрь, ноябрь, когда они хотели разобраться со всеми интригами, какими-то сложными ситуациями буквально пытались разорвать ситуацию.

И в этом смысле Водолеи наделяются достаточно большими возможностями начиная с апреля, мая, июня. И у них будет возможность нести какую-то свою правду, которая вообще не совпадает ни с чьей, или за этой правдой будет стоять мнение еще большого сообщества людей, которые их поддерживают.

И будет очень странная вещь, когда Водолеи фактически символизируют те новые правила игры, которые полноценно реализуются в 21-м, а в 20-м начинают только проклевываться. Все это сейчас еще сложно, наверно, понять, но при наступлении ситуации будет ясней.

Короче, Водолеи — главные бунтари. С апреля по июнь они покажут свой бунтарский нрав полноценно. И они будут, возможно, оправданы какой-то бумажкой, им разрешат этот бунтарский характер проявить.

Но главная возможность у Водолея все-таки будет в 21-22-м, когда Юпитер и Сатурн, главные планеты крупных задач для общества, будут за вашей спиной.

То есть за вами любовь общества и государственные инстанции, но это все будет в 21-22-м годах. А с апреля по июнь этого года вы увидите, какие эти новые инстанции и возможности вам жизнь принесет. Поэтому дерзайте!

Прогноз для Рыб

— И последние — Рыбы.

— Для Рыб главным, на самом деле, является узел прошлого.

В 20-м я бы рекомендовал Рыбам слишком не увлекаться этими новыми революционными энергиями, которые придут с апреля по июнь, а придерживаться старых механизмов заработка, денежного контроля.

Опять же, Рыбы могут быть вовлечены в принципе в инфраструктуру очень крупных финансовых друзей, партнеров.

Они реально смогут познакомиться с очень влиятельными людьми где-то, может быть, в марте. Там есть на это все предпосылки.

Потом — в начале июля — у них тоже есть выход в контакт с очень влиятельными людьми.

Вообще, эта тема общения с очень влиятельными людьми говорит о том, что не надо бежать информировать общество, не надо пытаться делать что-то новое.

Попробуйте просто максимально долго находиться в кругу влиятельных людей или в какой-то крупной финансовой задаче, просто хорошо исполняя свои обязанности.

То есть Рыбы на самом деле очень неожиданно для себя в 20-м году могут обнаружить у себя желание заниматься финансами, крупными денежными проектами, заниматься людьми, которые в этих крупных финансовых проектах вертятся.

Обычно для них это не типично. Такой переход от идеалистичности может очень практически настроить людей знака Рыбы и фактически звучать так, что я весь 20-й год буду деньги зарабатывать или заниматься взаимодействием с влиятельными в финансах людьми.

А вот во все эти революции, о которых я рассказывал, Рыбам я бы рекомендовал пока не торопиться лезть. Вы туда постепенно и так залезете, и весь 21-й год будете там в контакте с этим узлом будущего. А сейчас я рекомендовал бы заниматься старыми проверенными методами заработка денег и смотреть на жизнь сугубо материально.

Узлы прошлого и будущего

— То есть Рыбам не очень надо в этом году проявлять инициативу, лучше базироваться на прошлом, а Козерогам и Водолеям лучше использовать новые возможности, искать какое-то окно в будущее?

— Да, верно.

На самом деле, в 20-м году есть две крайности — голова и хвост дракона как узел будущего и узел прошлого.

Узел будущего в 20-м году проявлен максимально наглядно всего лишь три месяца — это апрель, май, июнь. Он также включен в затмение 30 ноября и еще в какие-то небольшие участки, но глобально программа нового мира инсталлируется вокруг мая.

Все остальное время большее давление все равно идет под узлом прошлого.

Буквально звучит ситуация так: мы разгребаем завалы каких-то прежних недоделов, прежних реалий, то есть нужно доделывать то, что создано прошлыми годами. Но это только начало, фундамент нового здания, как бы только вдохновились каким-то новым движением, а большая часть года, особенно март, связана с узлом прошлого. Нужно что-то доделать, систему достроить, дорешать.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев