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Автор Любовь Степушова

Изменения в системе власти пойдут на пользу России - астролог

Гороскоп

Почему сами звезды переворачивают ось власти с вертикального положения на горизонтальное? Как будет меняться политическая система России? Пойдут ли они на пользу России эти изменения? Будет ли Владимир Путин оставаться во главе, но за кадром? Почему Налоговая служба получит максимум полномочий и возможностей?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал астролог Павел Чудинов.

Читайте начало интервью:

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— Павел, вы сказали, что 2020 год богат на затмения, которые будут оказывать большое влияние на земные события. Всего их будет шесть, из них три — летом. Как они повлияют на Россию и весь мир? Какие изменения произойдут в этом году?

Планеты в знаке Водолея

— Здесь всего достаточно много. Да, фактически каждое из затмений окажет какое-то воздействие на ситуацию и изменит ее.

В целом в карте России, в которой мы сейчас живем, которая заложилась после распада, чаяния и интересы народа представлены Луной в Водолее. Начиная с лета 20-го года, когда Сатурн придет в знак Водолей в мае-июне, и в последующие два года Сатурн и Юпитер будут находиться в знаке Водолея.

Хочу акцентировать, что огромные влияния на процессы начинают оказывать именно народные заявления, они становятся свободными. Ведь знак Водолей символизирует горизонтальный метод управления, когда нет единой вертикали. Все последние годы, начиная где-то с 13-го, а особенно 15-й, 16-й, 17-й, вертикаль проходила пик своего самого жесткого, доминирующего положения.

Переход от вертикали к горизонтали

Фактически ничего, кроме вертикали, в последние годы и не было. Все остальное существовало в очень размытом ключе.

Постепенно с 20-го года, начиная с мая-июня и вплоть до конца 22-го года, возникает, очень много процессов, которые приводят всю организационную структуру крупных предприятий и государства на коллегиальные либо парламентские виды управления.

И это сейчас уже пришло, когда 15 января был предложен новый формат власти и правки в Конституцию. Там как раз отслеживается вот этот проект, когда исчезает главный лидер. Взамен этого механизмом в конфликтной ситуации становится ситуация совета либо парламента, где нет никакой яркой принципиальной личности, а все решается через эту общность, через совет.

Вот это по сути уже есть контуры атмосферы 21-22-го, когда уходит вертикаль, вертикаль как таковая исчезает. И важно, что это резонирует с Луной, которая в карте России символизирует полноценное общественное.

Ситуация, когда в государстве есть только один человек, который все решает, прямо сейчас меняется.

Президент перестанет отдуваться за всех

Опять же, здесь нужно понимать, что будут инструменты участия в общественной и государственной жизни, чтобы все могли влиять, чтобы страна имела совершенно другой характер. В 22-м это будет удивительно, как все изменится. А с точки зрения нынешнего президента, это будут условия, где ему не надо одному за все отдуваться, как это происходит в последние годы, где все шишки практически на него одного падают.

Опыт последних лет говорит о том, что за все отвечает только дин человек. И хорошее, и плохое — все летит в него. А когда в 21-22-х возникает эта горизонталь, фактически исчезает даже эта направленная агрессия.

Фактически Путин, даже уходя с эфиров, с мониторов и прочего, остается при делах, но при этом нет никакого контрфронта с принципиальной личностью, потому что ее нет просто.

Перейти на парламентский способ управления — это по сути главное, что нам предстоит в 21-22-х годах. А 2020 год является переходным.

При этом в 20-м новые механики горизонтальной власти будут представлены где-то только в мае-июне.

Пока все держится четко только на одном человеке, на одной персоне, как бы ничего не меняется. Фактически только май дает представление, какими будут следующие года. И уже с января 21-го впоследствии это практически воплощается.

— А это пойдет на пользу России? Мы же знаем, что, например, парламентская республика — это не всегда хорошо, потому что к власти может прийти партия, например, фашистская и т. п.

Россия просто издавна была сильна своей абсолютистской властью. Так была создана Российская империя, а потом это же возродилось при советской власти и сделало сильным Советский Союз.

Поэтому многие считают, что для России именно эта система хороша, потому что есть очень много разнообразных тенденций и их контролировать может только один человек, а не какая-то группа людей.

— Да.

Но здесь нужно понимать, что в карте Владимира Владимировича — огромное количество воздушных планет и участие в горизонтальном управлении ему будет даваться в разы легче.

Фактически будет просто сформирована другая система, которая работает и выглядит по-другому. Главные точки контроля не изменятся, но выглядеть все будет как горизонтальная схема, без конкретных лидеров. И выглядеть это будет так, как будто это напрямую выражает чаяния народа.

Усилится влияние Налоговой службы

И еще нужно знать и понимать, что сейчас очень сильно увеличивается прозрачность всех транзакций.

В том числе Налоговая будет усиливаться в 20-м году и получит максимум власти, поэтому механизм финансового контроля будет очень жестким.

И преимущества получат те, кто первыми сориентируется в этих новых правилах игры, которые, с одной стороны, претендуют на открытость, с другой стороны, все равно позволяют сохранить, контролировать прежнюю власть.

Здесь трансформация достаточно сложная. Я предполагаю, что в 20-м году будет еще штормить и будет некий режим дребезжания при перестраивании, потому что в том числе и головы полетят.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы затмения гороскоп астрология точка зрения павел чудинов владимир путин налоговая служба любовь степушова вертикаль власти экспертное мнение
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