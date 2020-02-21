Павел Чудинов: ворота для Золушки, узлы прошлого-будущего и трон для отдыха

Как лучше развязать узел прошлого и завять узел будущего? Кому и когда это надо сделать и как? Кому не надо спешить это делать и почему? А кому вообще можно перестать все тащить и пора расслабиться?… Что год грядущий нам готовит в целом и в частности? Продолжение проноза — знаки Близнецы, Раки и Львы.

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал астролог Павел Чудинов.

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Близнецы: без вас в мае никуда

— Павел, про окно возможностей понятно. Продолжите, пожалуйста, рассказывать уточненный прогноз по всем знакам Зодиака. На очереди — Близнецы.

— Если говорить о Близнецах, то у меня следующая картинка с Близнецами получается...

Затмение, которое будет в мае, для них очень важно. Как раз включается их программа, потому что эта ось затмения переходит в знак Близнецы и в знак Стрелец. Это переключение оси затмения в знак Близнецы в предстоящий май вызовет большие изменения для них.

Для Близнецов это первый год, начиная с 20 июня, когда они впервые за последние лет семь-восемь получают какую-то возможность проявить себя, использовать все свои возможности и добиться большого успеха.

А в 21-м году это продолжится, и он будет главным, очень благоприятным годом для них практически во всем.

Это чуть ли не ворота Золушки для них, это достаточно точно можно так называть.

Потому что реально за май они могут зацепить кончик нити успеха, а жизнь вообще может их не то, чтобы радовать, но точно вдохновлять. Все очень изменится.

Последние годы вообще были очень огненными и земными, когда происходили жесткие стычки лидеров, вводились санкции, были горячие конфликты повсюду, вот как будто мы в военное время живем и нет никакой легкости, нет открытости людей, никто никого не слышит, все заняты либо пропагандой, либо исполнением приказов.

Поэтому до сих пор есть ощущение какой-то жесткой среды. Для Близнецов новая волна открытости, которая идет как весна, начинает проявляться в мае. Ими это будет ощущаться и восприниматься, как жизнь словно бы развернулась к ним лицом.

Узел будущего, по сути, символизирует все инновации, все новые тренды, которые приходят в мир.

И Близнецы фактически к этому причастны самым непосредственным образом, потому что узел переходит в их знак.

Близнецы фактически становятся лицом этих перемен.

То есть их все ждут как главных людей, которые приносят эти перемены. Их везде будут буквально как горячие пирожки расхватывать — давайте с нами, а идите к нам… Вот это состояние, когда Близнецы вдруг всем нужны. Для них, конечно, это будет сказка. Эта история проявляется в мае 20-го, а потом полноценно раскрывается уже в 21-22-м.

Раки: ближе к финансовым центрам и не спешите

— Теперь — Рак.

— Главное у Раков — очень сильна тема финансовых партнеров, особенно в феврале-марте, и тема того, что они смогут сделать.

Раки привязаны к каким-то ключевым финансистам, которые буквально оплачивают их проекты, оплачивают их деятельность.

Поэтому в марте постарайтесь максимально быть привязанными к какому-то начальству, к каким-то ключевым людям, потому что через них к вам будут приходить деньги.

Но вообще у Раков ситуация следующая: узел будущего как бы включается тоже в мае. Но, честно, я Ракам рекомендовал бы весь 20-й год провести ближе к энергиям узла прошлого, не меняя так уж сильно свою деятельность, как я всем остальным знакам комментировал это сделать к маю.

Ракам я рекомендовал бы до конца 20-го придерживаться какой-то старой финансовой кормушки, старой финансовой, денежной системы, которая их обеспечивает.

Потому что здесь есть очень выгодное предложение на конец марта и с затмением 5 июля, которое связано с тем, кого давно вы знаете, с энергиями, с которыми вы давно знакомы, и которые вас реально финансово определяют.

А вот эта попытка прыгнуть в энергии будущего в мае для Раков может быть связана с тем, что они потеряют эту финансовую возможность, которая еще в марте их достаточно хорошо накормила.

Поэтому Ракам я рекомендовал бы сильно не торопиться впрыгивать в этот узел будущего, а включаться в эти глобальные перемены по факту только где-то уже только в 21-м году. А в этом году тормозить до самого последнего момента.

Львы: хватит все на себе тащить

— Дальше — Лев.

— Да, Лев. Так же, как все огненные знаки, Лев имеет очень много огненного яркого влияния от предстоящего второго полугодия.

Когда Марс в июле войдет в знак Овен и будет до декабря в огненной стихии, это будет источником всяких конфликтностей. И Львов это напрямую коснется: вокруг Львов буквально феерия такая будет происходить весь август.

И я бы рекомендовал Львам быть аккуратнее с репутацией, потому что они могут влезть в какие-то очень яркие скандальные ситуации.

Это может проиграться им в плюс, это может проиграться как некое репутационное пятно, но в любом случае их точно тоже понесет, как и все огненные знаки в августе.

На самом деле, и для Овнов, и для Львов, и для Стрельцов август обещает быть репутационно очень острым, потому что они будут прямо в эпицентре каких-то острых процессов и они не захотят их избежать — захотят быть в эпицентре.

А в остальном для Львов я бы рекомендовал увидеть следующую тенденцию. Все, что я озвучил как энергии будущего, которые приходят в мае, для Львов это уже энергии 21-22-го года, они приходят тоже в мае 20-го.

Эти энергии будущего для них звучат так: дорогие Львы, просто сядьте на свой трон и делегируйте все остальным, потому что хватит уже самим на себе все тащить.

Последние годы лет этак десять-пятнадцать, а особенно пять последних, Львам была тенденция тащить все на себе. Я — герой, я один за всех справлюсь и т. д. 21-й год говорит о том, что все теперь от вас мало зависит, все делегировано. А май 20, 21-го будет благоприятен для того, чтобы другим какие-то бразды управления передать.

Поэтому, дорогие Львы, вы в этом году еще как бы немного поцарствуете, но уже будьте готовы к тому, чтобы к маю увидеть, кому делегировать, отдать и перестать на самом себе все тащить.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев