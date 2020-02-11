Астролог о коронавирусе и Конституции России: испытания объединят

Астролог Павел Чудинов рассказал обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой, почему астрологический 2020 год начался с эпидемии коронавируса в Китае и ждут ли подобные испытания Россию.

Нужно ли включать в Конституцию Российской Федерации понятие о Боге? Как будет меняться политическая система России?

Какие изменения ждут российский бизнес и каждого человека по знаку Зодиака в финансовом плане в 2020 году? Прогноз для всего мира, России и каждого знака Зодиака.

— Павел, високосный год, конечно, всегда многое забирает, и в этот раз он начался с трагических и опасных для всего мира международных событий. А астрологический год белой или металлической Крысы по китайскому календарю начался с этой вспышки нового очень опасного коронавируса в Китае. Как вы считаете, почему именно Китай, почему именно сейчас?

Коронавирус — объединяющее испытание для Китая

— Как астролог я могу привязать это событие к затмению, которое было 10 января. Оно носило достаточно сильное влияние.

Собственно, Нептун — планета, которая связана с вирусами.

Это очень четко накладывалось на карту Китая, в которой резонирует планета, связанная именно с народом, с крупными общественными событиями, с большим резонансом.

Этот эффект фоном идет через весь февраль и март. Окончательное завершение этого процесса будет только ближе к середине апреля.

Эта ситуация на самом деле является в чем-то даже положительной, потому что она имеет эффект очень сильного объединения нации. Китайская Республика в плане объединения внутреннего ресурса может даже взять от этого больше в плане единения народа, чем понести какой-то репутационный ущерб и потери, связанные с остановкой производства и прекращением поставок.

Потому что под влиянием этого затмения, которое было, происходит прямо объединение некоей души нации.

Те страны, которые это затронуло, при этом затронуло именно через какую-то боль и страдания, в итоге больше всего и выиграют.

Похожее событие произошло недавно в Иране, когда американцы убили генерала. Там был всенародный национальный траур, и нация сплотилась еще больше.

Фактически все страны, которые получают максимальный эмоциональный ущерб, имеют и очень большой бонус от этого.

В результате просто объединение буквально всего народа происходит.

Коронавирус для Китая имеет, конечно, сильный денежный и репутационный минус, и глобально я бы считал его одним из важнейших в рамках 20-го года. Новый год для китайцев — это нерабочее в большей части время, они гуляют чуть ли не месяц. Поэтому на выпуске продукции это не сильно скажется.

Опять же, многие мировые компании (Apple, например) изготавливают там свою продукцию. Поэтому несмотря на все эти простои и даже репутационный минус я бы считал, что эти события в перспективе для всей нации станут огромным плюсом.

Какие испытания затмения готовят для России

— А на России это как-то отразится? У нас вносятся изменения в Конституцию и систему государственного устройства. Оно уже начинает меняться. И уже вовсю работает новое правительство. Патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию понятие о Боге. Эти события тоже как-то связаны с затмением?

— Для России затмение, которое происходило 10 января, на самом деле имело очень интересную особенность.

Я считаю, что вот это затмение как раз для России носит такой духовно-политический характер, потому что для России тоже должен был быть прецедент внесения в российскую инфраструктуру власти какого-то

эмоционального,

либо духовного,

либо душевного контекста.

И действительно как раз в это время Патриарх предложил внести несколько статей в Конституцию, связанных с религией и Богом. Пока это единственное, что я для России могу озвучить так четко. Но это как раз такой прецедент, где затрагивается не просто рациональный политический строй, государственная конструкция, а затрагивается что-то более высокое.

Это событие сейчас будет еще иметь продолжение и развитие. Это произойдет где-то под затмение, которое будет 21 июня.

Я предположу, что сейчас это начнет обсуждаться, дойдет до какого-то формата решения, возможно, где-то к началу марта, а где-то в июне может быть еще один дополнительный шаг к этому.

Это больше всего предпосылка к введению именно духовных понятий в правовое поле и в саму основу государственности.

Но есть еще и масса реальных временных возможностей. Это, скорее, как вдохновение.

Я пока не буду говорить о том, как это будет реализовано в глобальном масштабе и как это лучше реализовать каждому. Но все могут использовать такие возможности.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев