Знаки Зодиака: прогноз для Дев, Весов, Скорпионов, Стрельцов

2020 год сменит вектор дальнейшего движения для всего общества, даже мирового сообщества и для каждого знака Зодиака. Но для всех по-разному и в разное время. Когда это наступит? Как нужно действовать в этом случае? А когда лучше вообще просто расслабиться?… Продолжение прогноза — знаки Дева, Весы, Скорпион, Стрелец.

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал астролог Павел Чудинов.

Читайте начало интервью:

Прогноз для Дев

— Павел, продолжаем уточненный прогноз по всем знакам Зодиака. Следующий знак — Дева.

— Тут следующая основная мысль: май для всех знаков полноценно обрисует новые реалии.

У Дев это так и есть на все сто, к ним это относится в первую очередь. При этом эти реалии связаны с поездками, с работой, со свободой.

И вот весна, май, апрель, июнь для них станут как бы весточкой к новым каким-то возможностям, зададут направление.

Поэтому все то, что происходит раньше — в январе, феврале, марте, — очень странное время для Дев. Здесь для них может быть много важных эмоций, чувств, но как-то это все закрыто, закрыто, вокруг очень не дающее свободы пространство.

Но уже май дает Девам все возможности для свободы двигаться, куда хотят. И за май Девы поймут, чем они будут заниматься не только в этом году, но и в 2021–2022-м.

С Девами — всё.

Прогноз для Весов

— Теперь про Весы.

— У Весов самая веселая история связана с тем, что в течение второй половины года — с июля по декабрь — Марс находится в Овне, буквально привнося в их жизни каких-то сумасшедших огненных партнеров типа байкеров, способных на какие-то сумасшедшие поступки.

И в этом смысле вся вторая половина 20-го года для Весов предполагает такую вспыльчивую, бурлящую личную жизнь, не дающую никакого покоя.

Но у Весов есть главная отдушина благодаря энергиям будущего, которые включаются в апреле, в мае, в июне. С апреля Весы включаются во взаимодействие с этими энергиями, и их Венера идет в обнимку с этим узлом будущего до середины августа.

Апрель, май, июнь, июль и до середины августа Венера находится в Весах в обнимку с узлом будущего и фактически дает вам какие-то новые вдохновлялки.

При этом у Весов была достаточно весомая проблема на конец 2019 года, особенно если они работают в сфере красоты. Вообще очень много финансовых проблемных мест накопилось под конец 19-го — начало 20-го, как говорится, с затянутыми поясами. Весы в это время могут быть прямо в упадке.

Вот это новое приятное ощущение, что дали вздохнуть, появляется только фактически с апреля.

Для Весов апрель, май, июнь — это ощущение, что уже видны реалии будущего, они нашлись, я вдохновилась или вдохновился.

Апрель, май, июнь прямо дают все, жизнь нашла какие-то новые смыслы, появилось вдохновение, настроение и т. д.

Прогноз для Скорпионов

— Скорпионы.

— Для Скорпионов на самом деле в это время логика простая.

Скорпионам январь, февраль и март надо продолжать старые денежные проекты, ничего нового я бы не рекомендовал сильно искать или развивать.

Вот май, июнь 20-го для Скорпионов является как раз указателем новых финансовых реалий, в которых они потом в 21-22-х годах будут работать.

Поэтому, дорогие Скорпионы, многие из вас сейчас могут находиться на стадии "уволиться — не уволиться, а что мне другое искать, есть ли вообще что-то другое" до конца марта. И искать что-то новое до этого времени астрологически выглядит бессмысленным.

Постарайтесь найти себе время в апреле, мае, июне для того, чтобы двигаться в новом направлении, и тогда там вы найдете кучу идей.

А вот сейчас — январь, февраль, март — надо больше заниматься урегулированием, утрясением старых финансовых дел.

Прогноз для Стрельцов

— Дальше идет Стрелец.

— Стрельцы, как и все огненные знаки, будут зажигать с конца июля и до конца года, когда Марс будет иметь очень сильную огненную вспыльчивость и будет вносить Стрельцам в характер очень много агрессивности, импульсивности, будет включаться тенденция на личностном уровне с кем-то повоевать.

Но для Стрельцов очень важную роль играют два затмения в Стрельце: 5 июня и 14 декабря.

Они фактически сигнализируют, что Стрельцы, дорогие, хватит все на себе тащить. Это, опять же, общая динамика огненных знаков в последние пять-семь лет быть какими-то сильными лидерами, типа "какой я герой, я на себе все вывезу, всех вывезу, и все пофиг, сделаю по-своему".

Эта тема, что "я — хозяин положения, я — ключевой, самый ответственный персонаж", которая была в последние годы сильна, под влиянием затмений 5 июня и 14 декабря буквально сменится на тему "это мой последний подвиг, дальше все, я хочу умыть руки и делегировать".

Так же, как я рассказывал про Львов, нужно научиться уходить от стратегии тащить все на себе и научиться давать делать другим людям.

Это очень интересно проиграется с позиции того, что если вы занимали лидирующую роль с позиции заработка в последние годы, то 2020 год, особенно где-то с лета и дальше, может предложить концепцию, когда вы понимаете, что передаете дела супругу, пусть он занимается.

Все — делегировал. Дальше — только подойти и посмотреть: "Правильно делаешь? Хорошо, все, ухожу". Важно войти в эту роль.

И в 2021-22-м годах вы будете существовать полностью в этих реалиях, когда вы все отдали, и все делается как бы либо вашей командой, либо вашим близким человеком.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев