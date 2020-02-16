Звезды говорят: 2020-й - год финансовых потрясений и агрессии

Как будет трансформироваться мир и Россия в 2020-м и последующих годах? Какие изменения ждут российский бизнес? Почему становится выгодным быть честным, особенно в бизнесе, и дипломатичным, особенно на международной арене? Будут ли отменены санкции в 2020 году или позже?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал астролог Павел Чудинов.

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Изменения в системе власти пойдут на пользу России — астролог

— Павел, вы сказали, что предстоящие изменения пойдут на пользу России, но трансформация предстоит сложная, в 2020 году будет штормить и головы полетят. Кого и почему это коснется в первую очередь?

Налоговая под Ураном озвереет

— Здесь рулит планета Уран, она управляет Водолеем и будет давать такой карт-бланш некоторым категориям людей в 20-21 году, особенно налоговикам. Прозрачность транзакций возрастет, а эта служба усилится и будет делать что угодно. Конечно, это будет вызывать достаточно большой, чуть ли не панический страх у всевозможных махинаторов.

Такая жесткая ситуация, которая уже сейчас начнет создаваться Налоговой службой, к 21-му году будет только усиливаться.

И, естественно, ими она будет восприниматься как опасная и в чем-то неконтролируемая. То есть Налоговая в целом сейчас и на период становления, и на весь 20-й год очень сильно держит эту ситуацию, как хозяин собаку в ошейнике.

Но есть период, когда Налоговая служба может быть очень сильно бесконтрольной, поэтому она становится немножко опасной для частного бизнеса, либо бизнеса, который пытается как-то еще развиваться.

Именно на них будут сложные аспекты реализовываться. В принципе, если вести бизнес вбелую, то ситуация будет достаточно ровная.

Олигархи обеднеют?

Но вот большая часть финансовых элит наших людей будет чувствовать себя очень плохо, потому что здесь много чего будет просыпаться, много чего разоблачаться.

Ближайшие пару лет достаточно сложные для финансистов и всех дел связанных с финансами.

Вот в таком ключе все будет в это время. Но все это к лучшему.

— Вообще-то, факты подтверждают вашу версию. Главный налоговик встал во главе всего правительства. Внутри страны самозанятые сейчас легализуются. Центральный банк теперь через Швейцарию и другие страны может контролировать счета россиян практически по всему миру. А в связи с давлением на Россию с Запада какие-то финансовые махинации наших олигархов наверняка будут проводиться и разоблачаться и там, прежде всего в Лондоне, потому что там очень много грязных денег.

— Да, именно так и будет развиваться ситуация в этом плане в ближайшие два-три года.

— Наши олигархи, видимо, будут выдавливаться оттуда еще сильнее, потому что Великобритания очень негативно настроена против российских грязных денег. А ваша рекомендация: работать открыто, вести бизнес честно, и тогда будет все хорошо.

— Фактически, да, здесь чем дальше, тем сложнее, а главное, опаснее становится действовать с какими-то скрытыми вещами, пытаться что-то утаить, особенно финансы. Все становится явно и ясно видно. Да, все так, как и озвучено.

Что будет с антироссийскими санкциями

— Такая открытость пойдет на пользу России в плане снятия санкций с нашей страны, улучшения отношений с Западом?

— Здесь следующая ситуация.

В 20-м году фактически как таковых изменений в плане снятия санкций особо-то и нет.

Здесь есть тенденция того, что мы продолжаем вести прежнюю политику.

Здесь есть очень скандальное военное лето в августе-сентябре, которое может коснуться Соединенных Штатов и России.

Сама конфигурация как бы нагнетает очень много конфликтности.

Поэтому все будет развиваться в этом направлении вплоть до того, что август-сентябрь могут дать еще какие-то дополнительные действия, которые еще дополнительно усилят санкции. Конечно, они серьезно не повлияют. И в целом вся обстановка будет не однозначная и переменчивая вообще весь 20-й год.

А вот в 2021 году потенциально уже будет наступать стабильность за счет того, что исчезают острые точки конфликтности и очень много акцентированности на дипломатию, на переговоры.

Ведь сейчас, в последние лет шесть-семь, начиная с 13-го года, у многих даже логика отсутствует, а делается упор на силу.

В этих условиях фактически дипломатии как таковой даже не существует, там логика последних лет пяти: есть начальник, у него единственно правильное мнение, а всех остальных не надо и слушать.

В принципе, переговоров и дипломатии как таковой в международных делах было очень мало, особенно при решении самых важных проблем между ключевыми игроками.

В 2021 году дипломатию ждет расцвет

А вот 21-й, 22-й уже являются годами, кода люди начинают слышать друг друга, и самое главное, соглашаться с доводами друг друга. Потому что в последние годы была пропаганда — у меня одна идея, у вас другая идея, я с вами не дружу и т. д. и т. п., просто мы одну аудиторию покрываем, вы другую аудиторию покрываете.

Никто не говорит друг с другом, все транслируют только свое мнение. Вот эта сложность была последних лет шесть-семь, которая фактически сводит политику просто к тому, что есть несколько лагерей, но они вообще не общаются друг с другом никоим образом. Нет вообще даже желания договариваться. И необходимости как таковой нет.

А в 21-22-х буквально расцветает дипломатичная составляющая между странами. И за счет нее как раз могут проводиться хорошие программы, когда мы все-таки находим точки диалога.

Поэтому именно где-то уже к весне, к лету 21-го года я бы ожидал большой прогресс в переговорах.

И к лету 21-го я бы ожидал каких-то смещений. Но на лето 20-го точно ничего глобального нет.

В июле нужно опасаться агрессии

Есть очень противоречивый участок, начинающийся со второй половины июля. Для меня как астролога он является сложным с точки зрения трактовки, потому что там возникает много сложных наложений.

Во-первых, главная планета, связанная с конфликтами, Марс находится в своем самом сильном положении уже под конец июля в знаке Овен и будет там до конца декабря.

Это означает, что она будет зажигать и отжигать полгода. Обычно Марс проходит знак где-то за полмесяца, а здесь еще за счет ретроградности он находится в своей агрессивной стихии. Марс находится в агрессивной стихии Овна почти год за счет своей ретроградности. Это означает, что в обычной ситуации мы там бы проскочили эту конфликтную стадию за полтора-два месяца, а здесь мы в ней заседаем.

По сути, что происходит?

С конца июля к середине августа формируется очень агрессивная обстановка. Она у каждого будет проигрываться в своей сфере.

В большой политике — это какие-то большие военные ситуации.

А в мелких житейских ситуациях — это тема того, что меня бесит мой партнер, я его хочу палкой побить.

Это вот состояние какой-то агрессивной нервозности станет очевидным таким спутником многих процессов под конец июля и в августе.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев