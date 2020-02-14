Почему летом опасен военный конфликт с участием США и где он произойдет? Какая будет в нем роль России? Нужно ли включать в Конституцию Российской Федерации понятие о Боге? Как будет меняться политическая система России?
Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал астролог Павел Чудинов.
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Астролог о коронавирусе и Конституции России: испытания объединят
— Павел, вы сказали, что затмение 10 января для России носило духовный характер, это проявилось и в политической структуре.
Патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию понятие о Боге. Во многих странах такое уже есть. Вы считаете, что это действительно прорывное предложение?
— Да, я бы считал, что именно в этом суть влияния затмения 10 января на нашу страну.
Если в Китае история с коронавирусом приведет к тому, что получится какой-то единый дух нации, то в России это очень сильно будет использоваться в изменениях системы и позиции власти.
Будет создаваться как бы механизм прямого совмещения государственности и духовности. И еще — официализации, как бы совмещения понятий, что президент свыше послан и это избранник народа и в то же время финансовых элит. То есть это как бы разные точки выбора, например, ключевого человека.
А в том, что происходит сейчас с обсуждением изменений в Конституцию, есть некая такая высшая концепция, отражающая дух народа и душевные изъявления такого более высокого порядка и внесение этого в конституционное поле.
С одной стороны, почему бы нет? Это очень тонкая вещь, связанная с тем, что нация объединяется в борьбе с каким-то сложным вирусом и тем, что происходит внутри.
Когда это идет от официальных лиц, от Патриарха, все-таки это носит больше уже определенную оболочку сознания.
Вопрос — насколько это отражает народное сознание. Церковный эгрегор — это все равно структура при власти. А народ и власть — очень часто разделены, в том числе и в религии. Поэтому насколько это будет отражать чаяния народа — уже другой вопрос.
— Вы упомянули, что летом будет еще одно важное затмение. Что оно принесет, какие программы? Какое влияние окажет?
— У нас на самом деле очень богатый год, особенно лето, на затмения.
То есть суммарно за весь год затмений — шесть. Каждое из этих затмений имеет ну прямо очень разную природу.
То, что происходило и происходит сейчас под влиянием затмения 10 января, связано с темой объединения как бы под эгидой какого-то душевного единства людей.
То, что происходит 5 июня, — это огненное затмение, оно вносит сильных лидеров, оно дает власть сильным лидерам, и оно отчасти является военным.
Та ситуация, которая началась в Штатах, разыгралась как раз в момент вхождения Марса в огненную стихию Стрельца. Карта Соединенных Штатов по асценденту является именно Стрельцом.
Марс — стрельцовский, в начале января он заявил о себе вот этой американской адресной агрессией — убийством важного генерала, ключевой персоны иранских спецслужб.
Вот этот сюжет несет большое влияние на последующее затмение, которое будет начинаться 5 июня. Оно является достаточно агрессивным, дающим агрессивный след в течение всего августа и сентября.
Тогда я бы ждал достаточно кардинальных мер, в том числе и военного характера, именно от Трампа.
То, что мы видели, — это являлось все-таки такой первой разовой версией. Сейчас это утекает. Возможно, где-то на полнолуние вновь будет какой-то небольшой импульс агрессии.
По факту предстоит достаточно агрессивное лето и осень, особенно сентябрь.
А первый элемент агрессии будет заложен где-то через 5 июня. И я предположу, что он тоже будет связан со Штатами.
Здесь нужно еще понимать, что у каждой страны есть своя карта зарождения. И есть прямо астрологическая карта, связанная с планетами, с асцендентами и прочим. И, например, у Америки — огненный асцендент, стрельцовский. У России есть очень сильное указание на агрессивное взаимодействие с огненными партнерами, то есть у нее Марс в Овне — огненный, конфликтный, находящийся в ситуациях партнерства.
У России всегда находятся какие-то сильные огненные партнеры и военные противники.
И вот ситуация, которая разыгрывается на лето, она цепляет и карту Соединенных Штатов, и карту России, и там есть предпосылки на такое достаточно острое конфликтное взаимодействие.
И первый такой щелчок, заложивший эти события, был уже в январе.
— В какой стране этот конфликт возможен?
— Я не ориентируюсь именно в странах, но эта ситуация уже существует, будет просто продолжение той истории, которая развивается уже давным-давно. Это будет не новая страна, это будет та давняя среда, с которой уже много конфликтов связано. Потому что фактически затмение 5 июня проходит на узле прошлого.
Это какое-то агрессивное прошлое вокруг Штатов, какая-то агрессивная история.
Поэтому я бы предполагал, что это все эти южновосточные конфликты, где они ведут себя в большей части агрессивно.
— А Венесуэла?
— Нет, я бы не считал, что это связано с Южной Америкой вообще и Венесуэлой в частности. Это, скорее, арабский мир.
В Венесуэле только еще какие-то месяцы может продолжаться напряженность, а далее вряд ли.
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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