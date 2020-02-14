Астролог: летом есть предпосылки конфликта России с США

Почему летом опасен военный конфликт с участием США и где он произойдет? Какая будет в нем роль России? Нужно ли включать в Конституцию Российской Федерации понятие о Боге? Как будет меняться политическая система России?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал астролог Павел Чудинов.

Читайте начало интервью:

Астролог о коронавирусе и Конституции России: испытания объединят

Духовный характер горячих событий

— Павел, вы сказали, что затмение 10 января для России носило духовный характер, это проявилось и в политической структуре.

Патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию понятие о Боге. Во многих странах такое уже есть. Вы считаете, что это действительно прорывное предложение?

— Да, я бы считал, что именно в этом суть влияния затмения 10 января на нашу страну.

Если в Китае история с коронавирусом приведет к тому, что получится какой-то единый дух нации, то в России это очень сильно будет использоваться в изменениях системы и позиции власти.

Будет создаваться как бы механизм прямого совмещения государственности и духовности. И еще — официализации, как бы совмещения понятий, что президент свыше послан и это избранник народа и в то же время финансовых элит. То есть это как бы разные точки выбора, например, ключевого человека.

А в том, что происходит сейчас с обсуждением изменений в Конституцию, есть некая такая высшая концепция, отражающая дух народа и душевные изъявления такого более высокого порядка и внесение этого в конституционное поле.

С одной стороны, почему бы нет? Это очень тонкая вещь, связанная с тем, что нация объединяется в борьбе с каким-то сложным вирусом и тем, что происходит внутри.

Когда это идет от официальных лиц, от Патриарха, все-таки это носит больше уже определенную оболочку сознания.

Вопрос — насколько это отражает народное сознание. Церковный эгрегор — это все равно структура при власти. А народ и власть — очень часто разделены, в том числе и в религии. Поэтому насколько это будет отражать чаяния народа — уже другой вопрос.

О предстоящих затмениях 2020 года

— Вы упомянули, что летом будет еще одно важное затмение. Что оно принесет, какие программы? Какое влияние окажет?

— У нас на самом деле очень богатый год, особенно лето, на затмения.

Есть затмение 5 июня , оно происходит в знаке Стрелец .

, оно происходит . Есть затмение 21 июня , оно происходит в знаке Рак .

, оно происходит . И потом еще затмение 5 июля , оно происходит в знаке Козерог .

, оно происходит . Потом будут еще два затмения в конце года.

То есть суммарно за весь год затмений — шесть. Каждое из этих затмений имеет ну прямо очень разную природу.

То, что происходило и происходит сейчас под влиянием затмения 10 января, связано с темой объединения как бы под эгидой какого-то душевного единства людей.

То, что происходит 5 июня, — это огненное затмение, оно вносит сильных лидеров, оно дает власть сильным лидерам, и оно отчасти является военным.

Та ситуация, которая началась в Штатах, разыгралась как раз в момент вхождения Марса в огненную стихию Стрельца. Карта Соединенных Штатов по асценденту является именно Стрельцом.

Марс — стрельцовский, в начале января он заявил о себе вот этой американской адресной агрессией — убийством важного генерала, ключевой персоны иранских спецслужб.

Вот этот сюжет несет большое влияние на последующее затмение, которое будет начинаться 5 июня. Оно является достаточно агрессивным, дающим агрессивный след в течение всего августа и сентября.

Тогда я бы ждал достаточно кардинальных мер, в том числе и военного характера, именно от Трампа.

То, что мы видели, — это являлось все-таки такой первой разовой версией. Сейчас это утекает. Возможно, где-то на полнолуние вновь будет какой-то небольшой импульс агрессии.

По факту предстоит достаточно агрессивное лето и осень, особенно сентябрь.

А первый элемент агрессии будет заложен где-то через 5 июня. И я предположу, что он тоже будет связан со Штатами.

Почему США агрессивны

Здесь нужно еще понимать, что у каждой страны есть своя карта зарождения. И есть прямо астрологическая карта, связанная с планетами, с асцендентами и прочим. И, например, у Америки — огненный асцендент, стрельцовский. У России есть очень сильное указание на агрессивное взаимодействие с огненными партнерами, то есть у нее Марс в Овне — огненный, конфликтный, находящийся в ситуациях партнерства.

У России всегда находятся какие-то сильные огненные партнеры и военные противники.

Будет конфликт

И вот ситуация, которая разыгрывается на лето, она цепляет и карту Соединенных Штатов, и карту России, и там есть предпосылки на такое достаточно острое конфликтное взаимодействие.

И первый такой щелчок, заложивший эти события, был уже в январе.

— В какой стране этот конфликт возможен?

— Я не ориентируюсь именно в странах, но эта ситуация уже существует, будет просто продолжение той истории, которая развивается уже давным-давно. Это будет не новая страна, это будет та давняя среда, с которой уже много конфликтов связано. Потому что фактически затмение 5 июня проходит на узле прошлого.

Это какое-то агрессивное прошлое вокруг Штатов, какая-то агрессивная история.

Поэтому я бы предполагал, что это все эти южновосточные конфликты, где они ведут себя в большей части агрессивно.

В Венесуэле все успокоится

— А Венесуэла?

— Нет, я бы не считал, что это связано с Южной Америкой вообще и Венесуэлой в частности. Это, скорее, арабский мир.

В Венесуэле только еще какие-то месяцы может продолжаться напряженность, а далее вряд ли.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев