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Автор Петр Дерябин

Как избавиться от насморка и заложенности носа

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Многие относятся к насморку как к не очень опасной досадной помехе, которая со временем исчезнет сама собой. Однако, если насморк не лечить, он грозит серьезными осложнениями, в том числе бронхиальной астмой. Как этого избежать, советует врач-отоларинголог Алевтина Павловна ГОЛУБЕВА.

КАК навсегда избавиться от НАСМОРКА и ГАЙМОРИТА

Причины возникновения насморка

У одних людей насморк протекает легко и без последствий. У других нос постоянно заложен или "течет", их преследуют головные боли, им часто трудно дышать. С чем это связано?

— Прежде всего, насморк — это "визитная карточка" многих заболеваний. Среди них:

  • тонзиллиты
  • ангины
  • стоматиты
  • гаймориты.

Причиной насморка может быть также и травма носовой перегородки, затрудняющая дыхание. Нередко насморк вызван аллергией. Тогда он может осложняться предастматическим состоянием, которое, если его не лечить, способно перейти в тяжелую астму. У ослабленных людей риск заболеть бронхиальной астмой повышен.

Иногда насморк начинается просто оттого, что выйдешь из теплого помещения в холодную промозглую погоду. Как отличить такую реакцию организма на холод от действительно опасного состояния?

— Если насморк сохраняется надолго — это серьезный повод для обращения к отоларингологу или аллергологу. Обычный острый ринит проходит в течение нескольких дней.

Если спустя неделю по-прежнему трудно дышать, ощущается общий дискомфорт, временами появляются головные боли, слезотечение и резь в глазах, то есть опасность развития других, более серьезных заболеваний.

Если пазухи носа забиты слизью или гноем, то дыхание затруднено, и помимо насморка появляется одышка, а затем и симптомы бронхиальной астмы. Нередко наблюдается целый комплекс признаков:

  • воспаление глаз
  • непрекращающийся насморк
  • бронхиальная астма.

Как лечить насморк

Что нужно делать, чтобы обычный насморк не перешел в хронический?

— Любыми доступными средствами закаливать свой организм. Лучше всего начинать закаливание с самого раннего детства. У детей лобные и носовые воздухоносные пазухи развиты недостаточно.

Чтобы улучшить вентиляцию, им очень полезно много разговаривать, петь. Это предохраняет не только от хронического насморка, но и от одышки с астматическими компонентами.

Осторожно: насморк!. насморк
Если насморк сохраняется надолго — это серьезный повод для обращения к отоларингологу или аллергологу

При первых признаках простуды хорошо помогают теплые ножные ванны. Добавьте в них палочку хвойного экстракта. Перед сном можно сделать массаж рук, шеи, груди.

Нужно ли закапывать в нос капли?

— Они, безусловно, полезны для профилактики, хотя увлекаться ими не стоит. Если применять их долго, больше недели, то могут возникнуть привыкание и другие нежелательные побочные эффекты.

Можно вместо этого промывать нос настоями лекарственных растений:

  • ромашки
  • чеснока
  • листьев мать-и-мачехи
  • а также соками алоэ, каланхоэ, чеснока.

Соки разведите в 2-5 раз оливковым или рафинированным подсолнечным маслом, а сок алоэ — холодной кипяченой водой. Его нельзя сочетать с нафтизином или санорином.

Можно приготовить в качестве профилактического средства против бронхиальной астмы кипяченый сок репы или отвар корнеплодов. Его принимают по четверти стакана 2-3 раза в день натощак.

Очень эффективны при насморке, особенно с астматическими компонентами, паровые ингаляции настоев:

  • подорожника
  • мать-и-мачехи
  • сосновых почек
  • эвкалипта
  • а также смеси эвкалиптового масла, витамина А, персикового или анисового масел.

Очень важное правило: при закапываниях и ингаляциях следует щадить слизистую оболочку носа. Не используйте в качестве капель или для смазывания концентрированные масла, обязательно разводите их растительным маслом.

В последнее время появилось множество лекарственных аэрозолей, которые помогают при ринитах. Какие из них наиболее эффективны?

— При обострении бронхиальной астмы во время ринита не обойтись без лечения не только самого насморка, но и сопутствующего заболевания, легких.

Осторожно: насморк!. лечение насморка
Если применять капли от насморка больше недели, то могут возникнуть привыкание и другие нежелательные побочные эффекты

В случае аллергических ринитов, осложненных астмой, эффективны например:

  • Альдецин
  • Кромосол
  • Гаразон.

Большинство таких препаратов представляют собой мелкодисперсные аэрозоли, содержащие гормональные добавки. Очень хороши будут ингаляции лечебными составами, которые должен назначать врач, особенно если использовать небулайзеры, специальные приборы-ингаляторы.

С помощью струи воздуха или ультразвуковых колебаний такой прибор превращает жидкое лекарственное вещество в аэрозоль, который при ингаляции проникает глубоко в бронхи и дает существенный лечебный и профилактический эффект. Лекарственные составы могут содержать в себе и бронхорасширяющие средства, и масляные составы для лечения слизистой легких.

Помогает также и полноценная вентиляция воздухоносных путей с помощью дыхательных упражнений. А болгарские медики рекомендуют страдающим хроническими ринитами и бронхиальной астмой чаще бывать на море. Морской воздух в сочетании с витаминной диетой способствует успешному лечению и профилактике астмы.

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