Хочется вкусненького? Приготовьте кокосовый молочный коктейль с ванильным мороженым и шоколадной стружкой

Как приготовить кокосовый молочный коктейль

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Освежающий и очень вкусный молочный коктейль, который можно подавать на завтрак вместе с бутербродами.

Фото: commons.wikimedia.org by Yuvaqueen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кокосовый молочный коктейль чрезвычайно полезен для здоровья. Он содержит насыщенные жиры, которые необходимы организму. Это тропическое лакомство готовится с использованием кокосового молока, кокосовых сливок, ванильного мороженого и кубиков льда.

Ингредиенты

150 мл кокосового молока

3 шарика ванильного мороженого

1/2 чайной ложки шоколадной стружки

40 мл кокосовых сливок

8 кубиков льда

1 столовая ложка взбитых сливок

Приготовление

В чашу блендера добавьте все ингредиенты и хорошо перемешайте до образования пены. Украсьте взбитыми сливками и шоколадной стружкой.