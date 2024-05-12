Хочется вкусненького? Приготовьте кокосовый молочный коктейль с ванильным мороженым и шоколадной стружкой

Освежающий и очень вкусный молочный коктейль, который можно подавать на завтрак вместе с бутербродами.
Кокосовый молочный коктейль чрезвычайно полезен для здоровья. Он содержит насыщенные жиры, которые необходимы организму. Это тропическое лакомство готовится с использованием кокосового молока, кокосовых сливок, ванильного мороженого и кубиков льда.
В чашу блендера добавьте все ингредиенты и хорошо перемешайте до образования пены. Украсьте взбитыми сливками и шоколадной стружкой.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.