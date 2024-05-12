Александра Трусова объяснила, почему решила пойти учиться в МГУ

Фигуристка Трусова рассказала, как она пришла к решению о поступлении в МГУ

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Фигуристка Александра Трусова, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поделилась причинами, по которым она решила поступить в Московский государственный университет (МГУ).

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам Трусовой, она приняла решение о поступлении в университет после Олимпиады, поскольку весь предшествующий год она посвятила тренировкам и подготовке к Играм, отказавшись при этом от учёбы.

После Олимпийского выступления Трусова получила много предложений о работе в программе, интервью и участии в телевизионных передачах. Однако она осознала, что ей необходимо приобрести профессиональные навыки и знания для любой дальнейшей профессиональной деятельности.

"После Олимпиады было много предложений, чтобы вести программы, давать и брать интервью, участвовать в передачах. Я подумала, что пойду учиться, чтобы работу выполнять хорошо и качественно. И решила поступить в МГУ. Я очень рада, что получилось", — сказала Трусова в беседе с "Чемпионатом".

На данный момент Александра находится на втором курсе факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Она использует свободное время для обучения и накопления знаний, однако не объявила о полном завершении своей спортивной карьеры. В будущем она может продолжить участие в соревнованиях, однако пока что решение об этом не принято.