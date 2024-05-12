Турэксперт Наталия Ансталь предупредила о возможных отказах в шенгенской визе из-за отсутствия родственных связей

Шенген для россиян: как избежать отказа при оформлении визы

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российским гражданам, желающим получить шенгенскую визу, могут отказать, если у них нет родственников за границей. Об этом сообщила тревел-блогер и руководитель туристической фирмы Наталия Ансталь в субботу, 11 мая.

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Наталия Ансталь отметила, что отказ в выдаче шенгенской визы возможен для лиц с негативным прошлым, связанным с родственными связями, например, для тех, кто планирует использовать туристическую визу для нелегального пребывания в стране. Также проблемы могут возникнуть у людей с непогашенными долгами.

По информации от Ансталь, необходимо заранее позаботиться о документах, так как процесс их оформления может длиться от месяца до трех. Об этом сообщает издание News. ru.