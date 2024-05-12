Внимание, автовладельцы: несанкционированная установка "мухобоек" может лишить вас прав

В связи с новым законодательством, требующим официального разрешения на установку "мухобоек" и дефлекторов на автомобили, представитель ГИБДД подчеркивает важность легализации этих аксессуаров.
Без разрешения водители рискуют не только штрафами, но и потерей водительских прав. Ветровики, хотя и имеют практическую пользу, как защита от непогоды, могут вызывать проблемы с аэродинамикой и работой электростеклоподъемников.
Кроме того, "мухобойки", признанные потенциально опасными для пешеходов, также находятся под запретом. Важно учитывать, что несоблюдение новых правил может привести к значительным штрафам и даже лишению прав.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.