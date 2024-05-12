Внимание, автовладельцы: несанкционированная установка "мухобоек" может лишить вас прав

Новые правила ГИБДД: узаконивание "мухобоек" и дефлекторов на автомобилях

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В связи с новым законодательством, требующим официального разрешения на установку "мухобоек" и дефлекторов на автомобили, представитель ГИБДД подчеркивает важность легализации этих аксессуаров.

Фото: openverse by Bindydad123 is licensed under CC BY-SA 4.0

Без разрешения водители рискуют не только штрафами, но и потерей водительских прав. Ветровики, хотя и имеют практическую пользу, как защита от непогоды, могут вызывать проблемы с аэродинамикой и работой электростеклоподъемников.

Кроме того, "мухобойки", признанные потенциально опасными для пешеходов, также находятся под запретом. Важно учитывать, что несоблюдение новых правил может привести к значительным штрафам и даже лишению прав.