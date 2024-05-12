Прекрасно растёт и на Урале: этот сорт идеален для ценителей цуккини — урожайность достигает 15 кг/м2.

"Амбассадор" — идеальный выбор для ценителей цуккини. Этот сорт представляет собой раннецветущее растение с временем созревания плодов всего за 45-50 дней. Он пчелоопыляемый, преимущественно женского типа цветения.
Этот сорт адаптирован к различным климатическим условиям, включая южные регионы, Урал и Сибирь. Он обладает высокой степенью устойчивости к стрессу, холоду и засухе.
Плоды "Амбассадора" имеют цилиндрическую форму с легкой изогнутостью при полной спелости. Кожура темно-зеленая, без рисунка, а мякоть — светло-зелёная, сладкая и плотная. Куст компактный и горизонтально растущий, что позволяет эффективно использовать площадь посадки. Плодоношение продолжается до сентября, и плоды сохраняют свою свежесть и вкус в течение длительного времени.
Ожидаемая урожайность достигает 15 кг/м2.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.