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Прекрасно растёт и на Урале: этот сорт идеален для ценителей цуккини — урожайность достигает 15 кг/м2.

Сорт кабачков "Амбассадор"

1:01
Садоводство » Овощи

"Амбассадор" — идеальный выбор для ценителей цуккини. Этот сорт представляет собой раннецветущее растение с временем созревания плодов всего за 45-50 дней. Он пчелоопыляемый, преимущественно женского типа цветения.

Сорт кабачков "Амбассадор"
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот сорт адаптирован к различным климатическим условиям, включая южные регионы, Урал и Сибирь. Он обладает высокой степенью устойчивости к стрессу, холоду и засухе.

Плоды "Амбассадора" имеют цилиндрическую форму с легкой изогнутостью при полной спелости. Кожура темно-зеленая, без рисунка, а мякоть — светло-зелёная, сладкая и плотная. Куст компактный и горизонтально растущий, что позволяет эффективно использовать площадь посадки. Плодоношение продолжается до сентября, и плоды сохраняют свою свежесть и вкус в течение длительного времени.

Ожидаемая урожайность достигает 15 кг/м2.

Кабачки и тыквы. Лучшее. Проверено Сибирью!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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