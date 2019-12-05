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Автор Владан Джурич

Можно ли вылечить простуду за один день?

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От естественных заболеваний в ходе активности бактерий и вирусов никто не застрахован, поэтому простуда возможна у каждого. Врачи проанализировали возможность вылечить простуду за один день.

Первым делом специалисты советуют обратить внимание на симптомы заболевания. Врачи выделяют два типа простуды — леченая и нелеченая. Первый тип подлежит быстрому лечению, если простуда продолжается менее 7 дней.

Второй тип — полная противоположность и, исходя из названия, не лечится в короткие сроки. Обычно нелеченые простуды относят к заболеваниям, которые продолжаются от 7 дней и более.

Как же вылечить простуду за один день?

Ответ: поймать простуду в самом начале и срочно принять меры. А начало — это не тогда, когда вы уже вовсю чихаете, а в горле как будто наждаком скребут. Самые первые признаки приближающейся простуды — чувствуется легкий дискомфорт в горле и чуть-чуть свербит в носу. Этот момент и надо отследить.

Что делать?

1. Начать полоскать горло любым обеззараживающим раствором. Для этого можно применять средства, содержащие экстракты эвкалипта или шалфея. В медицине для быстрого полоскания используются фурацилин или мирамистин. Если ничего такого нет, то соляной раствор можно сделать дома: стакан теплой воды + 1ч. л. соды + 1ч. л. соли. И несколько раз в день полоскать горло.

2. Промыть нос соленой водой. В аптеке можно приобрести готовый раствор, а можно использовать тот же, что и для горла.

3. Крылья носа намазать "Звездочкой", под нос нанести оксолиновою мазь.

Если вам и не удалось справиться с простудой за один день, то благодаря этим мерам она будет протекать гораздо легче.

Получилось так, что вы все-таки заболели, то первое, что надо сделать, — остаться дома.

Чем помочь при простуде

Для эффективного лечения слабо развитых простуд рекомендуется насытить организм витамином С. Именно он позволяет укрепить иммунитет на недолгое время.

По мнению врачей, один самых быстрых методов лечения при простудах первого типа — применение порошковых смесей, которые смешиваются с водой.

Стоит помнить, что большое количество порошковых смесей может вызвать обратный эффект. В целом рекомендуется принимать не более 2 порций таких лекарственных средств в сутки.

Несмотря на возможность быстрого лечения, большинство простуд первого типа (ОРВИ) все равно потребуется вылечить постельным режимом.

При простуде и боли в горле врачи советуют сразу же приступить к полосканию горла (смотри рекомендации выше).

Если заложен нос, рекомендуется применение растворов с соленой водой.

В случае, когда быстрые и радикальные меры по лечению не помогают, врачи рекомендуют не продолжать пытаться быстро выздороветь. В таких случаях следует придерживаться постельного режима в течение целого дня.

В первые дни простуды рекомендуется уделить особое внимание сну, поскольку именно в процессе сна организм быстрее восстанавливается.

При этом не стоит использовать противовирусные препараты в больших количествах. Большинство врачей скептически относятся к данным видам лекарств, поскольку единицы противовирусных веществ успешно проходят клинические тесты.

Если наблюдается температура, то рекомендуется прибегнуть к методу обтирания водой или разбавленным уксусным раствором. При повышенных температурах запрещено пить горячие напитки и парить ноги.

В список стандартных методов лечения врачи предлагают несколько действенных средств. Так, например, чай с имбирем отлично помогает насытить организм витамином С, сок из редьки с медом поможет лечению от болей в горле, а молоко с луком — эффективное средство для лечения простуда на первых стадиях.

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