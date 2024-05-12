Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бюджет нового гоночного фильма с Брэдом Питтом достиг 300 млн долларов
Анонсирован национальный проект по развитию экономики России
Как приготовить кокосовый молочный коктейль
Шенген для россиян: как избежать отказа при оформлении визы
Новые правила ГИБДД: узаконивание "мухобоек" и дефлекторов на автомобилях
Сорт кабачков "Амбассадор"
Фигуристка Трусова рассказала, как она пришла к решению о поступлении в МГУ
Разговор с самим собой: как и зачем?
Лолита Милявская получила ожоги, занимаясь садоводством на даче в Болгарии
Превосходные локоны без ламинирования: простые хитрости для блеска и гладкости

Идеальные волосы без ламинирования: практичные советы для сияющей гладкости

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Преследуя мечту о прекрасных, шелковистых волосах, многие из нас обращаются к многочисленным средствам и процедурам, ища идеальное решение. Однако часто ключ к желаемому результату лежит в простых лайфхаках, не требующих значительных временных или финансовых затрат.

Идеальные волосы без ламинирования: практичные советы для сияющей гладкости
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Отказ от махровых полотенец может оказаться первым шагом к идеальным прядям. Эти полотенца, такие любимые многими, на самом деле могут травмировать влажные волосы, вызывая ломкость и пушистость. Вместо них рекомендуется использовать более мягкие ткани, такие как хлопковая футболка или специальные гладкие полотенца.

Перестаньте следовать привычному порядку между шампунем и кондиционером. Многие утверждают, что обмен этих средств может значительно улучшить состояние волос, делая их более гладкими и блестящими. Кондиционер, примененный после шампуня, помогает закрыть чешуйки волос, предотвращая повреждения и сохраняя чистоту и легкость прядей.

Неотъемлемой частью ухода за волосами становятся масла. Различные виды масел, такие как жожоба, кокосовое, иланг-иланга и брокколи, способны придать локонам гладкость, блеск и ухоженный вид. Нанесение немного масла на расческу и расчесывание прядей перед сном поможет сохранить их здоровье и красоту.

Выбор расчески также имеет значение. Деревянные или силиконовые расчески предпочтительны, поскольку они не электризуют волосы и не повреждают их структуру, в отличие от металлических и пластиковых вариантов.

Использование средств для термозащиты играет важную роль в защите волос от негативного воздействия тепла при укладке и экстремальных погодных условий. Эти продукты помогают сохранить здоровье и блеск волос в любое время года.

Наконец, при укладке волос рекомендуется начинать с использования пальцев, особенно на влажных прядях, чтобы избежать травмирования их во время процесса. После этого можно продолжить укладку с помощью расчески, делая это бережно и осторожно.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство

Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.

Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Чем подкормить чеснок весной, чтобы был крупный и не желтел
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Последние материалы
Критик Бабичев назвал конкурс "Евровидение" полем боя из-за политических распрей
Актриса Щекина скоропостижно скончалась после госпитализации во время спектакля
"Аэрофлот" возобновит полёты на Маврикий осенью 2024 года
Ирина Шейк показала архивное фото с матерью в международный праздник
Рецепт салата из тёртого картофеля
Актер Александр Балуев отправился на Хайнань в компании костюмера Ольги Матвейчук
Шоураннер Брайан Фуллер покинул "Пятницу 13" из-за разногласий с A24
Почему стоит посадить аквилегию
Победитель "Евровидения-2024" швейцарец Немо разбил Хрустальный микрофон об сцену
Продукты и напитки, которые усиливают видимость целлюлита
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников