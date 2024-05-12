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Строительный бум в России: в апреле начато строительство 4,7 млн кв. м жилья

Объем новостроек России превысил 110 млн квадратных метров

1:05
Недвижимость

К маю текущего года в России объем строительства многоквартирных домов достиг наивысшего уровня с 2019 года, превысив отметку в 110 миллионов квадратных метров. В апреле объем начатых строительств достиг 4,7 миллиона квадратных метров, что на 20% больше, чем в апреле прошлого года, по данным Restate. ru.

Объем новостроек России превысил 110 млн квадратных метров
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

С начала года, по информации от "Дом.РФ", строительство новых жилых комплексов общей площадью 15,5 миллиона квадратных метров уже было запущено, что на 14% больше, чем в тот же период прошлого года.

На сегодняшний день начинается реализация проектов, которые планируется сдать в эксплуатацию к 2026-2027 годам. В первом квартале 2024 года на рынок было выведено более 34 миллионов квадратных метров жилья, включая как целые жилые дома, так и отдельные квартиры.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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