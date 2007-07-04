Киста почки - никакого повода для паники

Когда человек после ультразвукового обследования узнает, что у него в почке, а то и в обеих обнаружены кисты, первое чувство – это легкая паника. «Паниковать не нужно», - утверждает уролог-андролог, главный врач Республиканского центра репродукции человека Михаил Корякин.

«Наличие кист в почках – достаточно распространенное явление, особенно в старшем возрасте. При этом пациент чаще всего и не подозревает об их наличии, так как это никак не отражается на его самочувствии и не представляет опасности.

Можно сказать, что «эпидемия» кист разразилась, благодаря широкому внедрению ультразвуковых методов исследования в поликлиниках и больницах. Если размер кисты небольшой (до 5-6 см) и они со временем не увеличиваются, либо увеличиваются незначительно, то обычно они не требуют никакого лечения.

Необходимо только раз в год проходить УЗИ-исследование.

Подход к лечению единичных кист строго индивидуален. Если их наличие ничем себя не проявляет, показаний к хирургическому удалению нет.

В то же время, при наличие в моче белка и/или эритроцитов, при нарушении оттока мочи, болей, может встать вопрос об оперативном удалении кисты. Сейчас разработана специальная методика:

производится дренаж кисты с помощью тонкой иглы.

Под контролем ультразвукового сканирования сначала содержимое кисты отсасывается через прокол кожи и окружающих почку тканей. А затем производится дренирование и введение в полость кисты склерозирующих средств (в результате чего стенки кисты слипаются). На этом месте в почечной ткани кист больше не образуется.

Правда, такая методика применима не во всех случаях. Если у пациента кисты расположены в области ворот почек, и могут сдавливать артериальные сосуды, вызывая артериальную гипертензию, требуется уже открытое хирургическое вмешательство по удалению кисты. Но такое случается, к счастью, редко.

Важно помнить, что относительную безопасность единичных кист нельзя путать с таким тяжелым заболеванием, как поликистоз, при котором почки поражены огромным количеством кист, которые нарушают функционирование этих органов».

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