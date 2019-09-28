Остеосаркома - первичная злокачественная опухоль костей и ее типы

Остеосаркомой называют злокачественную опухоль, происходящую из костной ткани. Патология отмечается склонностью к бурному течению и раннему метастазированию.

Недуг редко встречается у маленьких детей, но заболеваемость резко увеличивается, когда люди достигают подросткового возраста, особенно с 15 до 19 лет: 8,5 случая на миллион в год.

Из тех пациентов, у кого диагностировано заболевание, пятилетняя выживаемость составляет приблизительно 63%, причем у женщин отмечен более позитивный прогноз, чем у мужчин.

Признаки и симптомы остеосаркомы

Большинство опухолей развиваются в дистальной части бедренной кости или в проксимальной части большеберцовой кости, в костях около колена. Другим распространенным участком является проксимальная плечевая кость - кость около плеча. Однако остеосаркома может присутствовать в любой кости тела.

Большинство пациентов испытывают признаки заболевания в течение нескольких недель или месяцев, прежде чем обратиться за медицинской помощью. Наиболее распространенным симптомом является боль, которая становится более очевидной при физической активности. Из-за неспецифичности симптомов люди часто думают, что боль может быть вызвана ростом или предшествующей физической травмой.

При физикальном осмотре у пациентов с остеосаркомой могут отмечаться специфические симптомы, включающие массу вокруг места опухоли, которая может быть чувствительной или теплой, и уменьшение диапазона движения пораженного сустава.

В более поздних случаях может быть поражение лимфатического узла и дыхательной системы, но часто этого не наблюдается.

Подтипы остеосаркомы

Случаи остеосаркомы могут быть классифицированы в соответствии с их появлением на рентгеновском изображении или микроскопической оценке. Различные подтипы (высокий, средний и низкий) дают ценную информацию о прогнозе состояния.

Высококачественные остеосаркомы являются наиболее быстрорастущими и связаны с худшим прогнозом. Их появление под микроскопом отличается от появления нормальных костных клеток из-за быстро делящихся клеток.

Остеосаркомы средней степени тяжести являются наименее распространенным типом и существуют между степенью тяжести низкой и высокой степени тяжести. Юкстакортикальный промежуточный класс является подтипом этого класса.

Низкосортные остеосаркомы связаны с наиболее позитивным прогнозом и медленно растут по сравнению с остальными опухолями. При взгляде под микроскопом клетки выглядят нормальными и имеют мало клеток, подвергающихся репликации.

Фото: мачр.рф

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